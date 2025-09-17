　
政治

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

▲▼汪浩：蔣介石與台灣地位未定。（圖／翻攝臉書／汪浩）

▲汪浩：蔣介石與台灣地位未定。（圖／翻攝臉書／汪浩）

記者葉國吏／綜合報導　

美國在台協會（AIT）拋出「台灣地位未定」論引發熱議。政治評論員汪浩透露，這一論述早有歷史根據，甚至連先總統蔣中正都曾接受，凸顯台灣地位未決既是挑戰，也是契機。

汪浩在臉書發文，解釋「台灣地位未定論」源自二戰後的國際安排。他表示，《開羅宣言》和《波茨坦公告》雖曾提到「台灣歸還中華民國」，但這些僅屬政治宣言，並無法律效力。真正具約束力的，是《舊金山和約》和《日華和約》，其中僅明確日本放棄對台灣和澎湖的權利，卻未指定主權歸屬。這種模糊性成為國際法上的基礎，至今影響深遠。

對於當年蔣中正接受這樣的安排，汪浩指出，這並非因為不重視主權，而是基於現實的外交妥協。韓戰爆發後，美國出於冷戰考量，有意維持台灣地位的法律模糊，以避免將台灣視為中國內政。蔣中正雖希望確認中華民國對台主權，但外交幕僚顧維鈞和葉公超提醒，若強求明文，可能引發美英反對並危及美國的安全承諾。最終，蔣選擇接受模糊文字，以換取美國的支持。

汪浩進一步指出，這種戰略忍耐反而為台灣留下迴旋空間。國際法中，台灣既未屬於中華人民共和國，也未正式劃歸中華民國，而是處於未決狀態。這為「主權在民」的論述提供了重要基礎，也削弱中共將台灣問題簡化為「中國內政」的正當性。他強調，美國此次表態延續了這段歷史脈絡，展現台灣地位的挑戰與機會，未來如何轉化這一局面，則有賴台灣自身的努力與智慧。

09/15 全台詐欺最新數據

台灣地位未定

