21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

▲荷蘭醫學生科特西爾於2015年在烏干達狩獵途中神祕失蹤，至今下落不明。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

荷蘭一名年僅21歲的醫學生，2015年前往烏干達實習並展開狩獵之旅，卻在旅途中神祕消失，唯一留下的線索是一件掛在樹上的內褲。這起離奇案件至今已近10年，最近因一場訴訟再次受到關注。

失蹤者為荷蘭醫學生索菲亞·科特西爾（Sophia Koetsier）。她於2015年8月抵達烏干達坎帕拉，完成2個月的醫學實習後，隨著導遊基賈姆布（Michael Kijjambu）及2名同伴展開17天的狩獵行程。

然而就在10月28日，她上洗手間後便音訊全無。搜救人員在現場發現，她的鞋子整齊地放在地上，錢包也毫髮無損，褲子卻被剪成條狀；更詭異的是，她的一件內褲竟然出現在5公尺高的樹枝上。之後的檢驗結果顯示，她的物品上留有不明男性DNA。

動物攻擊？還是人為？烏干達相關單位當時認定，科特西爾可能是被獅子或鱷魚攻擊，甚至有可能溺斃於尼羅河。不過，現場沒有血跡，加上物品整齊擺放及DNA檢出結果，讓家屬對官方說法難以接受。他們懷疑女兒遭遇人為謀害，並成立「尋找索菲亞」基金會持續追查。

科特西爾的母親斯萊克曼（Marije Slijkerman）更在10年間，親赴烏干達至少28次，尋找被警方忽略的證人與線索，但始終沒有找到女兒下落。

新證詞浮現！今年（2025），一場針對導遊基賈姆布的訴訟，讓這宗懸案再次被搬上檯面。基代波河谷國家公園的一名管理員出庭作證，指出當年科特西爾曾尋求醫療協助，但基賈姆布選擇忽視，並堅持繼續行程。就在隔日，科特西爾便突然失蹤。

這項證詞讓外界再度質疑，導遊是否在事件中扮演了關鍵角色，而案件也因此重新引發國際討論。



更多鏡週刊報導

「我喉嚨一直滴血！」桃園女全裸衝超商求救 恐怖男友行凶後在浴室自戕：想殉情

龍膽石斑大口一吞「遊客手機瞬間進魚肚」 只能等牠想吐！業者苦笑：之前還吞過GoPro

她散步一腳誤踩化骨水「全身骨骼腐蝕慘死」 醫曝恐怖威力：巴掌大面積就能致命