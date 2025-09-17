　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

記者趙蔡州／綜合報導

48歲陳姓男子13日前往苗栗參加自行車比賽，賽後在雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道上休息時，意外遭車輛撞死。死者身分曝光，他是花蓮一名瓦斯行老闆，已婚且育有2子，平常熱衷於單車跟公益事業，長期資助認養學童，也經常出借單車給車友，如今他不幸離世，令親友都十分悲痛。

陳男是花蓮一間瓦斯行的老闆，已婚且育有一雙兒女，分別就讀國中跟國小，他平常休閒熱衷於騎單車，是一名單車達人，經常在台灣各地參加自行車比賽，曾完成「北進武嶺」、「東雙塔」等挑戰，在單車界小有名氣，被許多人稱為「鯉魚哥」。

▲苗栗縣雪見遊憩區司馬限林道，13日發生休旅車撞死路旁休息的自行車騎士，檢警正調查事故原因。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲鯉魚哥13日在苗栗發生車禍，送醫後重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳男13日前往苗栗縣參加台灣登山大滿貫自行車系列賽，賽後騎著單車在雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道的路邊休息時，遭到22歲吳姓駕駛的黑色轎車從後方猛撞，送醫後傷重不治。警方調查，發現吳男疑似會車時未注意前方，才導致事故發生，詳細事故原因待調查釐清。

鯉魚哥的死訊傳出後，許多親友都相當悲痛。一名車友透露，鯉魚哥個性幽默且十分熱心、慷慨，對於車友的問題，都會非常耐心指點，也願意出借單車給其他車友，且鯉魚哥經常參加公益活動，儘管瓦斯行生意受花蓮大地震影響生意不佳，他仍堅持長期資助、認養學童。

許多車友也在Threads發文悼念鯉魚哥，有人說，「一位好友說走就走，人生的日常，也是無常，意外總是來的猝不及防，不累了，沒痛沒病一路好走」、「我好想再跟你一起騎車」、「每看一次就難過一次，明明就是不該發生的意外」、「你就像大哥哥一樣，告訴了我們很多騎車的眉角……雖然相處的時間不長，但知道你是幽默風好相處的大哥哥，感謝你在我接觸騎車的日子裡，帶給我樂趣，鯉魚哥一路好走」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果承認了！發文解答
大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
于朦朧墜樓5天…母親曝死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

快訊／基隆市社區傳巨響！天花板大規模崩落　住戶驚慌逃出

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

快訊／基隆市社區傳巨響！天花板大規模崩落　住戶驚慌逃出

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

邵雨薇、王柏傑《動物園》犀牛糞池生情愫　台灣首部動物園職人劇登雄影

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信警告別打開：務必立即丟棄

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

國際火線／「槍」者為王：歡迎光臨美國新西部世界！

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議「想過乾脆停更」

【淡江大橋合龍】掛「最親民總統」布條惹議！　總統府方與工程單位火速溝通卸除

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

即／基隆市社區傳巨響！住戶驚慌逃出

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

軟飯女婿殺妻家嬤孫3代　法院判「3個死刑」

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

單車達人被撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

更多熱門

相關新聞

台南烏龍竊車案！退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

台南烏龍竊車案！退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

台南市中西區保安路13日晚間驚傳腳踏車竊案！一名陳姓男子將腳踏車停放在店旁，準備打烊回家時卻發現愛車不翼而飛，趕緊報案，台南市警二分局調閱監視器，發現一名紅衣男子牽走腳踏車，卻將自己騎來的捷安特腳踏車留在現場，經循線將66歲楊男查獲，楊男稱自已有眼疾而誤認誤騎。

縱谷慢旅再掀高潮　10月連2天盛大活動登場

縱谷慢旅再掀高潮　10月連2天盛大活動登場

朴子警搭橋慈善團體助陷困家庭

朴子警搭橋慈善團體助陷困家庭

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透 測繪軍管地帶竊密

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透 測繪軍管地帶竊密

賊偷高中生腳踏車　金山警8天火速破案

賊偷高中生腳踏車　金山警8天火速破案

關鍵字：

單車腳踏車慈善

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

GG硬不起來「不是不行」！泌尿醫揭4大迷思

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

更多

最夯影音

更多

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面