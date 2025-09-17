單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

記者趙蔡州／綜合報導

48歲陳姓男子13日前往苗栗參加自行車比賽，賽後在雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道上休息時，意外遭車輛撞死。死者身分曝光，他是花蓮一名瓦斯行老闆，已婚且育有2子，平常熱衷於單車跟公益事業，長期資助認養學童，也經常出借單車給車友，如今他不幸離世，令親友都十分悲痛。

陳男是花蓮一間瓦斯行的老闆，已婚且育有一雙兒女，分別就讀國中跟國小，他平常休閒熱衷於騎單車，是一名單車達人，經常在台灣各地參加自行車比賽，曾完成「北進武嶺」、「東雙塔」等挑戰，在單車界小有名氣，被許多人稱為「鯉魚哥」。

▲鯉魚哥13日在苗栗發生車禍，送醫後重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳男13日前往苗栗縣參加台灣登山大滿貫自行車系列賽，賽後騎著單車在雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道的路邊休息時，遭到22歲吳姓駕駛的黑色轎車從後方猛撞，送醫後傷重不治。警方調查，發現吳男疑似會車時未注意前方，才導致事故發生，詳細事故原因待調查釐清。

鯉魚哥的死訊傳出後，許多親友都相當悲痛。一名車友透露，鯉魚哥個性幽默且十分熱心、慷慨，對於車友的問題，都會非常耐心指點，也願意出借單車給其他車友，且鯉魚哥經常參加公益活動，儘管瓦斯行生意受花蓮大地震影響生意不佳，他仍堅持長期資助、認養學童。

許多車友也在Threads發文悼念鯉魚哥，有人說，「一位好友說走就走，人生的日常，也是無常，意外總是來的猝不及防，不累了，沒痛沒病一路好走」、「我好想再跟你一起騎車」、「每看一次就難過一次，明明就是不該發生的意外」、「你就像大哥哥一樣，告訴了我們很多騎車的眉角……雖然相處的時間不長，但知道你是幽默風好相處的大哥哥，感謝你在我接觸騎車的日子裡，帶給我樂趣，鯉魚哥一路好走」。