　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲大陸國安部偵破一起境外勢力假借慈善團體窺視蒐集情報案件。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家安全部近日揭露一起打著「慈善救助」旗號的境外滲透案件。涉案人員夏某表面上以提供醫療幫助、愛心捐助等方式接近群眾，實則暗中記錄軍事管理區資料，打探敏感單位情況，並引誘村民提供相關訊息。經掌握證據後，國安機關依法對其採取處置。

《新京報》報導，調查發現，某境外組織長期針對中國開展滲透行動，在境外設立培訓基地，招募人員接受涉華項目訓練，之後派遣至中國西南山區，以登山探險、慈善救助等名義從事非法調查。夏某及相關人員受該組織派遣，假借善舉博取信任，物色「帶路人」，進而收集當地政治、經濟、地理資源及社會治理等情報。

調查顯示，夏某曾接受具有某國國防部背景機構的專門訓練，內容包括戰地生存、越野泅渡、GPS標注等技能，並與境外諮詢公司保持密切聯繫，研究中國國防軍事、政治動向與領土議題。他還多次指揮人員攜帶專用測繪設備，潛入軍事管理區周邊進行非法測繪，並將數據加密傳輸至境外。

大陸國安機關偵查、蒐集相關證據後，依法進行打擊處置。根據《國家安全法》、《反間諜法》及《軍事設施保護法》規定，任何組織與個人不得危害國家安全，不得為境外勢力提供協助，違者將依法追究刑事責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

國際太空站8日晚掠過石家莊上空　民眾肉眼可見

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲　月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

國際太空站8日晚掠過石家莊上空　民眾肉眼可見

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲　月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

柯文哲交保直奔新竹探母　妻牽緊手跨火爐、踩破瓦片

大陸熱門新聞

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

河南發現中國最早木棺 距今8000多年隨葬骨笛同現世

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲 月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾 期間還補繳瓦斯費

國際太空站8日晚掠過石家莊上空 民眾肉眼可見

女喝珍奶突卡喉窒息！網嚇壞：不敢喝了

更多熱門

相關新聞

蕭美琴見證1000噸級花蓮艦交船！　「和平從來不是理所當然」

蕭美琴見證1000噸級花蓮艦交船！　「和平從來不是理所當然」

副總統蕭美琴8日出席海巡署「1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水聯合典禮」時表示，和平從來不是理所當然，而是需要共同守護，台灣要確保穩定的經濟與民生發展，就必須同時強化自身的安全與防衛。

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

情控SOP！赴台陸生陷「學姐色誘」致機密外洩

嘉邑行善團60周年感恩餐會　彰雲嘉首長出席

嘉邑行善團60周年感恩餐會　彰雲嘉首長出席

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動

美媒披露中國「鹽颱風」間諜行動

美政府入股輝達？美財長「不在考慮範圍」原因曝　

美政府入股輝達？美財長「不在考慮範圍」原因曝　

關鍵字：

境外慈善國家安全軍事管理區情報間諜

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面