陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

記者魏有德／綜合報導

大陸國家安全部近日揭露一起打著「慈善救助」旗號的境外滲透案件。涉案人員夏某表面上以提供醫療幫助、愛心捐助等方式接近群眾，實則暗中記錄軍事管理區資料，打探敏感單位情況，並引誘村民提供相關訊息。經掌握證據後，國安機關依法對其採取處置。

《新京報》報導，調查發現，某境外組織長期針對中國開展滲透行動，在境外設立培訓基地，招募人員接受涉華項目訓練，之後派遣至中國西南山區，以登山探險、慈善救助等名義從事非法調查。夏某及相關人員受該組織派遣，假借善舉博取信任，物色「帶路人」，進而收集當地政治、經濟、地理資源及社會治理等情報。

調查顯示，夏某曾接受具有某國國防部背景機構的專門訓練，內容包括戰地生存、越野泅渡、GPS標注等技能，並與境外諮詢公司保持密切聯繫，研究中國國防軍事、政治動向與領土議題。他還多次指揮人員攜帶專用測繪設備，潛入軍事管理區周邊進行非法測繪，並將數據加密傳輸至境外。

大陸國安機關偵查、蒐集相關證據後，依法進行打擊處置。根據《國家安全法》、《反間諜法》及《軍事設施保護法》規定，任何組織與個人不得危害國家安全，不得為境外勢力提供協助，違者將依法追究刑事責任。