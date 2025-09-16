　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

▲陶晶瑩開直播。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

▲藝人陶晶瑩曾為投資「辣杯杯」引發糾紛，開直播訴苦。（資料照／翻攝自陶晶瑩臉書）

記者黃哲民／台北報導

藝人夫妻檔李李仁、陶晶瑩跨足餐飲副業，創立麻辣燙品牌「辣杯杯」卻遭滑鐵盧，和合夥人發生經營糾紛，被新北地院判賠315萬餘元，隨即結束品牌營運、自估損失約200萬元，但合夥人續告辣杯杯與陶晶瑩連帶求償同批商品市價損失563萬餘元，台北地院審理認為損害已在前案判決受填補，判合夥人敗訴，可上訴。

陶晶瑩、李李仁於2021年1月，和吉品養生公司負責人白佩玉、總經理劉吉仁合夥成立辣杯杯公司，主推3款麻辣零食產品，包括麻辣啾啾啾（麻辣黑芝麻夾心絲）、麻辣喀啦喀（麻辣鱈魚杏仁脆片）與麻辣斯哈斯（麻辣鱈魚切片）。

劉男擔任辣杯杯第1任董事長，陶晶瑩與李李仁分任董事兼執行長、監察人。李李仁曾受訪自稱愛吃麻辣燙，老婆為他創業，「本來是一件很浪漫的事」。

但雙方合作關係隔年（2022年）5月生變，陶晶瑩認為劉男隱瞞實際供貨商為吉品公司，且採購先斬後奏又單價過高，要求劉男退股並改選董事長由股東藍均齊接任，同時拒付2筆各2.9萬餘包及3萬包已交貨商品的貨款。

不過這2批麻辣零食多已被辣杯杯售出或送出，庫存品也已過期，吉品2023年向新北地院提起前案訴訟，要求辣杯杯賠償貨款315萬餘元。

▲▼台灣公益聯盟舉辦用愛幫弱勢成長記者會， 特別邀請李李仁擔任2024公益代言人。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人李李仁對於和妻子陶晶瑩投資餐飲副業翻車，看法比較淡定。（資料照／記者湯興漢攝）

辣杯杯抗辯陶晶瑩等3名股東均外行，信任劉吉仁專業，劉男卻在股東認為採購報價太貴、須再詢價而尚未敲定採購細節時，2022年初逕自決定採購本件2批商品，隨即交貨要求付款，事後查出劉男以吉品為中間商，向其他食品公司採購產品交貨，先賺一手。

辣杯杯主張，劉男未盡董事長應負善良管理人注意義務，尋覓價格與品質最實惠的供貨商，本件2筆採購契約應無效，頂多歸還實際供貨商出貨價格217萬餘元。

新北院審理前案認為雙方沒敲定採購單價等細節即交貨，買賣契約無效，但辣杯杯沒退還商品，反而銷售進帳469萬餘元，屬於不當得利，且本件3款麻辣零食是吉品研發委外生產，據此判決辣杯杯應賠吉品索討的315萬餘元，雙方沒上訴已確定。

本件糾紛引發雙方隔空放話，互控背信、侵占等罪嫌，均不起訴，陶晶瑩2024年初公開表示，辣杯杯實體店面與網購業務均結束營運，自估損失約200萬元。

吉品本件再以同一糾紛，換個請求權基礎主張2批商品所有權受侵害，提告要求辣杯杯與負責人藍均齊、陶晶瑩連帶賠償市價損失共563萬餘元，陶晶瑩等人抗辯前案已判賠，不該重複求償。

本案北院審理認為，吉品因劉男擔任辣杯杯股東，所以便宜行事、沒講好價錢就出貨給要直播促銷的辣杯杯應急、配合承擔相應風險，雙方更有員工流用情形，無從認定陶晶瑩等人耍詐，且商品經雙方合意交付，所有權已移轉給辣杯杯，吉品所受損害在前案判決已被填補，據此判吉品敗訴，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股三大指數開高走低！
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
快訊／大樂透1億一注獨得！
快訊／于朦朧墜樓5天…母親曝死因
「萊爾校長紓壓球」限量500顆明早開搶　國民黨：拿了你會愛死
加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」：假日都去廟會

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

新南向國際籃球賽文化大學開打　羅興樑盼用籃球搭起跨國交流

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

快訊／美股三大指數開高走低！道瓊跌150點　台積電ADR上漲1.11%

林智勝桃園最後巡禮！阿誠感人主持　烏克麗麗+林智平驚喜熊抱

高雄晚間「機車撞輕軌」！騎士違規左轉受傷送醫

國慶煙火在南投！「1000發試放」3分鐘畫面曝光　規模十年最大

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

情侶住飯店「嘿咻遭錄下」　竟收陌生訊息勒索：你女友真的好騷啊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！成毅手拿劇本穿洞洞鞋　本尊親上火線回應

台南交通事故降溫！　近3個月A1死亡事故減少42.9%防治見效

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

社會熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中21歲女遭亂刀砍死！身分曝光「女大生」　男友騎車逃逸中

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

更多熱門

相關新聞

假姪子借錢阿北險被騙10萬　警1招戳破詐術

假姪子借錢阿北險被騙10萬　警1招戳破詐術

桃園市一名66歲簡姓男子在通訊軟體上接獲謊稱其姪子，向其商借10萬元購買工程材料，簡男未詳加查證就到郵局匯款，行員察覺簡男是通過通訊軟體聯絡且未打電話求證，於是通報警方到場，員警到場發現這是詐團慣用的假親友詐騙，請簡男向其姪子求證，果然手機未遺失也沒有要借錢。

假老闆LINE指示匯款　「巧克力女王」痛失642萬

假老闆LINE指示匯款　「巧克力女王」痛失642萬

投資糾紛婆媳對簿公堂　媳婦勝訴原因曝

投資糾紛婆媳對簿公堂　媳婦勝訴原因曝

男送雞蛋未鎖門5萬貨款秒被偷　清水警全力追緝

男送雞蛋未鎖門5萬貨款秒被偷　清水警全力追緝

婦投資土地要先匯325萬斡旋　警力勸阻詐

婦投資土地要先匯325萬斡旋　警力勸阻詐

關鍵字：

麻辣燙辣杯杯不當得利侵權行為貨款合夥

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面