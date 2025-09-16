快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

▲藝人陶晶瑩曾為投資「辣杯杯」引發糾紛，開直播訴苦。（資料照／翻攝自陶晶瑩臉書）

記者黃哲民／台北報導

藝人夫妻檔李李仁、陶晶瑩跨足餐飲副業，創立麻辣燙品牌「辣杯杯」卻遭滑鐵盧，和合夥人發生經營糾紛，被新北地院判賠315萬餘元，隨即結束品牌營運、自估損失約200萬元，但合夥人續告辣杯杯與陶晶瑩連帶求償同批商品市價損失563萬餘元，台北地院審理認為損害已在前案判決受填補，判合夥人敗訴，可上訴。

陶晶瑩、李李仁於2021年1月，和吉品養生公司負責人白佩玉、總經理劉吉仁合夥成立辣杯杯公司，主推3款麻辣零食產品，包括麻辣啾啾啾（麻辣黑芝麻夾心絲）、麻辣喀啦喀（麻辣鱈魚杏仁脆片）與麻辣斯哈斯（麻辣鱈魚切片）。

劉男擔任辣杯杯第1任董事長，陶晶瑩與李李仁分任董事兼執行長、監察人。李李仁曾受訪自稱愛吃麻辣燙，老婆為他創業，「本來是一件很浪漫的事」。

但雙方合作關係隔年（2022年）5月生變，陶晶瑩認為劉男隱瞞實際供貨商為吉品公司，且採購先斬後奏又單價過高，要求劉男退股並改選董事長由股東藍均齊接任，同時拒付2筆各2.9萬餘包及3萬包已交貨商品的貨款。

不過這2批麻辣零食多已被辣杯杯售出或送出，庫存品也已過期，吉品2023年向新北地院提起前案訴訟，要求辣杯杯賠償貨款315萬餘元。

▲藝人李李仁對於和妻子陶晶瑩投資餐飲副業翻車，看法比較淡定。（資料照／記者湯興漢攝）

辣杯杯抗辯陶晶瑩等3名股東均外行，信任劉吉仁專業，劉男卻在股東認為採購報價太貴、須再詢價而尚未敲定採購細節時，2022年初逕自決定採購本件2批商品，隨即交貨要求付款，事後查出劉男以吉品為中間商，向其他食品公司採購產品交貨，先賺一手。

辣杯杯主張，劉男未盡董事長應負善良管理人注意義務，尋覓價格與品質最實惠的供貨商，本件2筆採購契約應無效，頂多歸還實際供貨商出貨價格217萬餘元。

新北院審理前案認為雙方沒敲定採購單價等細節即交貨，買賣契約無效，但辣杯杯沒退還商品，反而銷售進帳469萬餘元，屬於不當得利，且本件3款麻辣零食是吉品研發委外生產，據此判決辣杯杯應賠吉品索討的315萬餘元，雙方沒上訴已確定。

本件糾紛引發雙方隔空放話，互控背信、侵占等罪嫌，均不起訴，陶晶瑩2024年初公開表示，辣杯杯實體店面與網購業務均結束營運，自估損失約200萬元。

吉品本件再以同一糾紛，換個請求權基礎主張2批商品所有權受侵害，提告要求辣杯杯與負責人藍均齊、陶晶瑩連帶賠償市價損失共563萬餘元，陶晶瑩等人抗辯前案已判賠，不該重複求償。

本案北院審理認為，吉品因劉男擔任辣杯杯股東，所以便宜行事、沒講好價錢就出貨給要直播促銷的辣杯杯應急、配合承擔相應風險，雙方更有員工流用情形，無從認定陶晶瑩等人耍詐，且商品經雙方合意交付，所有權已移轉給辣杯杯，吉品所受損害在前案判決已被填補，據此判吉品敗訴，可上訴。