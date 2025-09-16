全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

▲役齡男子用美國護照逃避兵役，遭查獲後須繳100萬元換緩起訴。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1名陳姓醫師從小用美國護照在台生活，成年後看著男同學陸續被徵召入伍，他卻毫無顧慮地自由進出國門，直到今年初，想用台灣身分幫孩子報戶口，兵役局清查發現陳醫隱匿國籍逃避兵役18年，陳醫被移送法辦後坦承犯行，台北地檢署依《妨害兵役治罪條例》給予緩起訴處分，處分期間1年6月，條件是繳庫100萬元。

據了解，陳姓醫師因為在美國出生所以擁有雙重國籍，大約14歲的時候，跟著媽媽持中華民國護照赴美，之後再用美國護照返台，因為陳醫的美國護照上英文姓名，與中文本名譯音不同，所以陳醫屆齡役期時，役政單位未能察覺具有國籍的陳醫其實人在國內。

陳醫就以美國人的身分在台灣求學、生活，期間為了規避原設有戶籍、歸化國籍、具僑民身分等男性在台居住屆滿期限需徵兵的規定，陳醫幾乎每年都會持美國護照出入國境，因此從來沒有因為役男身分受到任何阻礙。

直到陳醫年滿36歲確定除役後，為了認領自己的非婚生子女，特地在2025年從國外持中華民國護照回台，並申請入國證明，役政單位才發現陳男的雙重國籍身分，罕見地依《妨害兵役治罪條例》中「役齡男子意圖避免徵兵處理，而隱匿不報」移送法辦。