台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

▲台中沙鹿兇殺案，現場留下大片駭人血跡。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區今天（16日）上午驚傳兇殺案！1名20多歲女子疑與頭戴安全帽的男子談判，男子疑情緒失控，掏出預藏的30公分刀具狂砍女子10多刀，造成女子當場身亡，現場留下大面積血跡。目擊者指出，2人談判過程中曾聽見女子不停哀求「對不起、對不起」，仍慘死刀下。男子行兇後騎車逃逸，警方正全力追緝中。

目擊者描述，女子身中多刀，其中左手被砍到 「只剩皮連骨」，兇嫌下手毫不留情。女子疑是當地人，用徒步方式走到案發地，男子則是騎車到場，2人疑在談判，但不清楚談話內容為何，隱約聽見女子求饒說對不起，而男子在行兇後騎乘無車牌的機車逃逸，在臨走前，還踢了女子遺體一腳。

▲▼鑑識人員於現場蒐證，查獲1把30公分長兇刀。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生在今天上午9時許，消防局獲報台中市沙鹿區忠貞路，發生1名女子身體多處遭利刃所傷，已明顯死亡。記者到場查看，鑑識人員於現場蒐證，地面留有大片血跡，相當駭人；稍早現場採證完畢，女子遺體由禮儀社人員運出，將運往殯儀館等待檢方相驗。

台中市清水警分局偵查隊長游啟明受訪指出，經現場初步勘驗，除在現場查獲兇刀，另發現死者胸腹部、手部、背部有10餘處刀傷，研判致命傷應是胸部，目前已查出死者身份，是1名年約20出頭歲的女子，將釐清死者生前交往對象，並儘速查緝兇嫌到案，以釐清案情。