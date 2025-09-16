　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中沙鹿兇殺案，現場留下大片駭人血跡。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區今天（16日）上午驚傳兇殺案！1名20多歲女子疑與頭戴安全帽的男子談判，男子疑情緒失控，掏出預藏的30公分刀具狂砍女子10多刀，造成女子當場身亡，現場留下大面積血跡。目擊者指出，2人談判過程中曾聽見女子不停哀求「對不起、對不起」，仍慘死刀下。男子行兇後騎車逃逸，警方正全力追緝中。

目擊者描述，女子身中多刀，其中左手被砍到 「只剩皮連骨」，兇嫌下手毫不留情。女子疑是當地人，用徒步方式走到案發地，男子則是騎車到場，2人疑在談判，但不清楚談話內容為何，隱約聽見女子求饒說對不起，而男子在行兇後騎乘無車牌的機車逃逸，在臨走前，還踢了女子遺體一腳。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼鑑識人員於現場蒐證，查獲1把30公分長兇刀。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

本案發生在今天上午9時許，消防局獲報台中市沙鹿區忠貞路，發生1名女子身體多處遭利刃所傷，已明顯死亡。記者到場查看，鑑識人員於現場蒐證，地面留有大片血跡，相當駭人；稍早現場採證完畢，女子遺體由禮儀社人員運出，將運往殯儀館等待檢方相驗。

台中市清水警分局偵查隊長游啟明受訪指出，經現場初步勘驗，除在現場查獲兇刀，另發現死者胸腹部、手部、背部有10餘處刀傷，研判致命傷應是胸部，目前已查出死者身份，是1名年約20出頭歲的女子，將釐清死者生前交往對象，並儘速查緝兇嫌到案，以釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲電子腳環沒電！電話突響起　他急接：審判長正在盯我
高雄市長最新民調！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了
檢調勘驗美濃大峽谷！嬤攔路申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話
台中20多歲女苦求「對不起」！仍被砍10多刀慘死　倒地還被踹
快訊／腸病毒增1死！　出生7天爆敗血症隔日亡
台女網紅拒陪睡遭韓男暴打！　外交部回應
小鬼逝世5年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

快訊／苗栗後龍鐵皮屋大火黑煙數公里外可見　大批農機具陷火海

嘉明湖國家步道女登山客腳扭傷　台東消防馳援

檢調勘驗美濃大峽谷！阿嬤申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

橋頭檢察長勘驗美濃大峽谷！在地種田阿嬤攔路申冤：報警都沒用

快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

快訊／苗栗後龍鐵皮屋大火黑煙數公里外可見　大批農機具陷火海

嘉明湖國家步道女登山客腳扭傷　台東消防馳援

檢調勘驗美濃大峽谷！阿嬤申冤「一堆小弟在顧」　分局長急斷話

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

橋頭檢察長勘驗美濃大峽谷！在地種田阿嬤攔路申冤：報警都沒用

快訊／台北天空塔爆特別股掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

當心荷包！桃園華亞科技園區有移動式「科技執法」

快訊／北斗民宅惡火！44歲男倒臥梯間　被救出已成焦屍

台中女被亂刀猛砍慘死路邊！兇手隨手丟刀騎車逃亡　現場畫面曝

Lulu叫陳漢典小名超甜！「敲碗已久願望成真」PO婚紗圖：看造化了

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練　無人機、消防機器人全上陣

火星生技第四季力拼轉盈　總座：明年致力拓展海外版圖

轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

面試3家全上！他提離職「主管急喊加薪」　全場開勸：不值得

快訊／新北五股熱飆39.2度　10縣市「高溫警示」

高雄市長選舉「賴瑞隆民調第一」　綠4選將回應了

柯文哲電子腳環沒電！查勤電話突響起　他急接：審判長正在盯我

「陽台加建鋁窗」將計入房屋稅？　網炸鍋：又要搶錢！

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼　火速溝通卸除

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

社會熱門新聞

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

更多熱門

相關新聞

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，不少在地居民被巨大火球嚇壞。台中市議會今（16）日開臨時會，國民黨籍議員賴義鍠、劉士州詢問中火問題，台中市長盧秀燕表示，台中天然氣機組安裝的「法蘭」（flange）跟高雄是一樣的，聽說廠商也是一樣的，並爆料說中央卻不斷要求中火復工。

世界冠軍咖啡退出七期高空據點　傳牽扯56億詐騙案

世界冠軍咖啡退出七期高空據點　傳牽扯56億詐騙案

台中男開車低頭撿飲料　撞分隔島衝對向車道

台中男開車低頭撿飲料　撞分隔島衝對向車道

竹北詐團「幽靈機車」提款　越南籍車手遭逮畫面曝

竹北詐團「幽靈機車」提款　越南籍車手遭逮畫面曝

雲林夜市驚現神偷阿婆！光速摸走四寶媽9千元

雲林夜市驚現神偷阿婆！光速摸走四寶媽9千元

關鍵字：

沙鹿兇殺台中女子警方

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面