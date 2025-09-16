米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動

▲熱帶性低氣壓TD20今天下午生成。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD20今天下午生成，預計周四、周五最接近台灣，不排除增強為輕度颱風「米塔」，南部及東半部首當其衝。另外，菲律賓東方海面還有一個熱帶擾動，明、後天至周末恐進一步發展，且強度更強，也有接近台灣可能性。

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓TD20今天下午2時在菲律賓東方海面生成，未來往西北移動到巴士海峽，再向東到廣東近海，預計周四、周五最接近台灣，南部及東半部雨勢明顯，其他地區午後天氣也不穩定。

張竣堯指出，熱帶性低氣壓TD20周四有發展為輕度颱風「米塔」的機率，且進入巴士海峽後的路徑有往南或往北不確定性，若往北就可能更接近台灣。

張竣堯也說，菲律賓東方海面還有一個熱帶擾動，明、後天至周末也有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，其生長條件比熱帶性低氣壓TD20更好，強度有機會更強，2者都有往台灣接近可能性。

▲熱帶性低氣壓TD20周四、周五最接近台灣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他表示，明天水氣增加，東半部及屏東有局部短暫陣雨，台東及屏東有較大雨勢，其他地區多雲，午後桃園以南有局部短暫陣雨，也有局部大雨機率，夜晚及清晨西半部有零星短暫雨。

他指出，周四至周六受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周四、周五南部及東半部有短暫陣雨或雷雨，台東及恆春有局部大雨及豪雨，其他地區多雲，午後有短暫陣雨，且中南部有大雨機率，周六低壓遠離，南部及東半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雨，山區也有局部大雨機率。

張竣堯表示，周日相對是降雨空檔，水氣減少，東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

他指出，下周一、周二受關島附近的低壓系統外圍環流影響，屆時其有可能已增強為熱帶性低氣壓或颱風，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。周二北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。