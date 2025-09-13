44架次共機艦出海擾台　國防部任務機監控

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（13日）公布最新共機資訊，自12日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機31架次，另配合共艦13艘、公務船3艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，12日上午6時一直到13日上午6時，31架次共機出海活動，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，另外，有共艦13艘、公務船3艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

另外，近期我方金門、澎湖等離島後送本島的醫療專機遭到共機干擾，8月時，澎湖七美一個月大的小男孩因呼吸暫停，須立刻後送到台灣，政府協調了在馬公凌天航空的醫療專用直升機，要飛回高雄的長庚醫院進行緊急救難，但是因為中共軍機不斷在海峽中線進出，干擾到醫療直升機的起飛，延後了好幾個小時，

海基會秘書長羅文嘉指出，離島醫療資源較為不足，黃金救援時間非常重要。近年政府投入許多資源協助離島醫療後送，一年的件數大約有85件，平均每個月7.1件。醫療專機全程都會開啟廣播式自動相關監視系統，可被清楚識別，面對醫療專機的正常行駛，中共解放軍不應該惡意的逼近，造成病患與專機工作人員的風險。