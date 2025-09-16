雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

▲雪坊優格近日遭到不少網友表態抵制。（圖／翻攝自雪坊鮮果優格FB）



記者施怡妏／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）因言論引發爭議，讓合作團購的廠商「雪坊鮮果優格」宣布停止合作，但該品牌也因此遭到部分人抵制。前議員王浩宇就表示，雪坊的臉書追蹤人數已經突破17萬人，雖然爭議持續延燒，也被抵制了，但最後還是回歸到產品本身，只要品質穩定就會成功。

王浩宇在臉書發文，雪坊雖然被部分網友抵制，但粉專追蹤人數卻不減反增，已經突破17萬人。他認為這波風波最終還是回歸到「產品品質」的問題，如果穩定就會成功，不好就會被淘汰，「我是沒吃過這家，但感覺不影響收入才是。」

貼文曝光，網友認為很多人都是抱著吃瓜的心情按下追蹤，「我相信有很多都是想看這個粉專又能繼續如何炎上+刷下限」、「其實我們就是吃瓜看戲」、「追蹤可能只是為了吃瓜，還是要看業績，所謂黑紅也是紅。」

也有網友搖頭嘆，「以食品的角度來說，他們家的優格我認為不差，只是以品牌形象來說⋯嗯，他們早上發的文真的是滿讓人傻眼的」、「真的好吃，但把存貨吃完會換一家」、「這家公司處理應變能力有夠差的」、「我是他們長期客戶，看到小編的文覺得很誇張，目前手上還有二十幾罐沒領，領完之後就不想續訂了」、「這個時代，品質好的東西很多，就看心情決定」、「好不好吃我是不知道，但是他們的店面租金都不便宜」。

雪坊優格因切割網紅四叉貓，遭到不少網友抵制，眼看風波漸漸平息；怎料，官方粉專深夜的最新發文，「網軍都走光了嗎？呼，那我可以探頭出來了嗎？」輕佻的語氣再度被炎上。最終雪坊急刪文章，再度發文致歉，語氣明顯轉為鄭重，表示「這幾天真的給大家添麻煩了，我們正持續反省與檢討。」