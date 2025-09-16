　
民生消費

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵　外食族、甜點控狂推「喝過就回不去」

【企劃特輯】

最近各大社群上掀起一股「油切風潮」，愛之味分解茶油切四季春成為超商飲料架上的現象級話題。從FB超商新品社團、Dcard到Threads，接連出現熱度貼文，留言區滿滿都是「好喝到想搬箱回家」。

▲▼ 分解茶,油切,四季春,愛之味,網路熱潮,新品。（圖／截取自網路）

▲愛之味分解茶油切四季春掀起社群熱潮，從FB、Dcard到Threads話題不斷，不少網友直呼『好喝到想搬箱』，成為超商飲料架上的現象級新品！（圖／截取自網路，下同）

有網友形容這瓶茶是「上班族的救贖」。每天午餐面對油膩便當和同事揪團的珍奶誘惑，他直接掏出分解茶油切四季春：「清爽回甘，一口解膩，連罪惡感都被沖淡了！」留言串底下超多網友附和：「控血糖救星就是它」、「外食族喝這個超安心」。

▲▼ 分解茶,油切,四季春,愛之味,網路熱潮,新品。（圖／截取自網路）

夜貓族也淪陷，甚至有人半夜爆吃鹹酥雞，搭配分解茶油切四季春大喊：「切糖再切油，靈魂被拯救！」 Threads上更有人開玩笑說：「如果明天沒人推薦這瓶我會生氣」，結果瞬間引來一票跟風網友留言回報戰績，還有人分享「普渡直接搬一箱」。

不只年輕人愛，連媽媽族群都給過關。有網友說：「我媽平常嫌無糖茶苦澀，這款她竟然喝完還說好順口」，直接讓分解茶油切四季春成為家裡的日常飲料。也有人直白表示：「比手搖還好喝，直接退掉同事的飲料團！」

▲▼ 分解茶,油切,四季春,愛之味,網路熱潮,新品。（圖／截取自網路）

更有趣的是，大家瘋狂討論紫色瓶身，形容「超商架上一眼就能認出」，還出現各種創意喝法，像是搭配梅酒調成「大人系冰棒」，掀起DIY風潮。

▲▼ 分解茶,油切,四季春,愛之味,網路熱潮,新品。（圖／截取自網路）

這波網路熱議，不只是單純的新品討論，更像是一場集體實驗：用一瓶茶，換掉手搖飲、降低罪惡感、幫外食族找回一點生活掌控感。

現在打開社群，你很難不看到有人在喝它、拍它、聊它。愛之味分解茶油切四季春，正在用「清爽甘甜＋控血糖＋解膩」的魔力，把一整個世代的喝茶習慣重新洗牌。

