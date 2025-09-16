客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

▲一通「客服電話」竟然害她存款全沒了。（示意圖非當事人／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

社會上詐騙事件頻傳，而詐騙集團的詐騙手法越來越容易害民眾上當受騙。最近大陸南京一名曹姓女子接到某平台客服，稱她開通了會員要開始計費，好心要幫她處理；曹女急忙取消，聽客服驗證身分和金融資訊，還特別提醒她不要接聽詐騙的電話，但她照指示做之後，帳戶裡的人民幣50萬元（約新台幣215萬元）就不翼而飛。

根據陸媒《荔枝新聞》報導，南京公安分局溧水分局刑警大隊近日接獲報案，當地一名曹姓女子表示，日前接到自稱某平台的客服來電，對方說曹女開通會員，已經開始計費，好心表示可以幫她取消，否則她要支付費用；曹女當下只想著趕快取消，之後客服進行身分驗證，又要求她提供銀行帳號。

曹女原先感到不對勁，但對方在過程中多次提醒，有一支電話號碼是詐騙，如果有打給她千萬不要接聽，她便放心告知客服個人金融資訊；怎料，曹女按照指示操作後，沒多久她銀行帳戶裡的人民幣50萬元（約新台幣215萬元）存款就被轉走，也聯絡不上該名客服，才發現自己受騙。

警方獲報後，已立即緊急止付，曹女轉帳、報警到警方攔截被騙的錢僅用了1個小時，隨後也循線找到詐騙嫌疑人並將其逮捕。全案仍在進一步審理中，曹女損失的錢也都返還到她的銀行帳戶中，事後曹女還特地訂製一面寫有「特靠譜」（意指可靠、值得信任）的錦旗送到警局，感激警方高效率替她找回被騙的錢。

在台灣遭遇詐騙，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案。而民眾被詐騙想報案時，除了撥打165之外，也可以利用165官方網站進行網路報案，預製筆錄能減少民眾停留警察機關時間；之後由專責人員轉介至民眾方便前往之分駐（派出）所，接續完成筆錄製作等相關手續。

