壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

▲壽司郎傳出個資外洩事件，有網友收到其他人的點數到期通知信件。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台灣擁有52家分店的壽司郎，昨日傳出個資外洩事件，有網友收到其他人的點數到期通知信件，最多有人收到近60封。對此，壽司郎道歉表示，主要是委外系統在發送點數到期通知信件時發生異常，當時發現已立即停止異常的發信功能，而本次受影響的顧客，將提供500元電子折價券。

昨日有網友在Threads上發文，收到壽司郎發送的點數到期的電子郵件，沒想到一口氣收到64封，業者將通知寄給所有點數到期的會員，他還開玩笑的說「現在我家巷口阿伯手上有幾點我都知道」，不少網友也留言直說「姓名和電郵都是個資，這次出包好像有點嚴重」、「公關與法務團隊有得忙了」、「看到有人收到600封」。

網友也貼出壽司郎後續道歉聲明，表示發送9月14日至15日期間會員點數到期通知信件時，因委外廠商系統發生異常，導致部分會員資料（包含會員姓名、Email信箱、到期點數與時間）誤植於發送給其他顧客的通知信件中。

壽司郎表示，發現異常狀況後已立即採取4項緊急應對措施。1、立即停止異常的發信功能，防止影響範圍擴大。2、與第三方專業單位合作完成檢測，確認未有持續性外洩風險。3、啟動內部稽核機制，全面檢討對委外廠商監督流程，加強資訊安全管控。4、對於受影響的顧客，持續提供必要協助與專屬客服支援。

壽司郎也提到，為表達歉意並彌補此次事件對會員造成的不便，將針對本次受影響的顧客，提供500元的電子折價券，將於9月19日以前陸續直接發送至APP帳戶中。