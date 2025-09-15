　
社會 社會焦點 保障人權

打「藤球」是幌子！泰籍移工球場旁聚賭　見警驚喊：有違法嗎？

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一處河濱球場，日前傳出有泰國籍人士經常以打「藤球運動」為名，群聚賭博，不僅大聲喧嘩還製造髒亂，影響民眾休憩。海山警分局接獲檢舉後，立即組成專案小組蒐證，昨（14）日傍晚出擊，當場逮捕14名賭客，並查扣28萬元賭資、骰子及撲克牌，有泰國移工驚訝問：賭博違法嗎？全案訊後依賭博罪嫌，將所有賭客，包含1名台灣人及13名泰國籍移工移送新北地檢署偵辦。

▼泰國移工揪團打「籐球」卻聚眾賭博 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼泰國移工揪團打「籐球」卻聚眾賭博，海山警方逮捕14人查扣賭資28萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，板橋區環河西路堤外的球場，平時是許多民眾運動休憩的場所。然而，警方日前接獲民眾檢舉，發現有為數不少的移工，在藤球場旁私下聚賭，時常大聲吆喝，不僅有礙觀瞻，也製造環境髒亂。警方獲報後，立即組成專案小組進行蒐證。發現泰國籍移工以「藤球運動」為由號召同鄉，但球賽之餘，便轉移到一旁的樹下，利用撲克牌、骰子等賭具進行非法賭博。

警方掌握事證後，昨（14）日下午5時許前往查緝，當警方到場時，發現現場正有一大群人圍在一起賭博，隨即上前逮捕14名賭客。查扣撲克牌、骰子、賭具及賭資28萬元。14名賭客中，除了1名台灣籍男子外，其餘13人皆為泰國籍，包括7名男移工、2名男移工配偶及4名女移工。據調查均擁有合法身分，受僱不同雇主。

泰籍移工們供稱，他們不清楚在公共場所賭博是違法行為。警方初步調查，賭客多數互不相識，僅部分為朋友關係，而帶賭具來現場的泰籍男子已先行離開。全案訊後依賭博罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼泰國移工揪團打「籐球」卻聚眾賭博，海山警方逮捕14人查扣賭資28萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼泰國移工揪團打「籐球」卻聚眾賭博，海山警方逮捕14人查扣賭資28萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼泰國移工揪團打「籐球」卻聚眾賭博，海山警方逮捕14人查扣賭資28萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

更多新聞
板橋泰國籍移工賭博

