恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區大觀路一段28巷往橋中一街路口，日前一名鄭姓女騎士行經時，遭到32歲張姓男子持鐵棍敲打機車，精神不穩還對她大吼大叫，她驚恐地回「我沒有怎麼樣啊」，最後趕緊騎離現場；經警方調閱監視器，發現張男也同樣持鐵棍敲打19歲游男機車，事後對張男提傷害告訴，女騎士則不提告，警方後續將約談張男到案。

▼鄭女行車記錄器拍下張男攔路持鐵棍敲打機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨12時許，鄭姓女騎士騎機車行經板橋區大觀路一段28巷口，在綠燈亮左轉時，張姓男子突然在路中手持一支長鐵棍，對她大吼大叫，還敲打她的機車，鄭女驚恐說「我沒怎麼樣啊」，最後驚嚇地騎離開，到派出所向警方求助。

警方立即派員警到場，僅發現張男在場，沒有鐵棍，不過他精神狀態不佳，無法正常對談，因當下現場已無危害，周遭未發現鐵棍，警方先行將他帶返所，待情緒穩定，再讓張男自行離去。

▼監視器拍下張男攔路持鐵棍敲打機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到經調閱監視器發現，事發當時確實有敲打行經騎士的機車，並循線通知鄭姓女子及另一輛雙載的機車車主游姓男子，鄭女表示暫不需提出告訴，僅要求警方加強巡邏。游男則不滿張男誇張行徑，鐵棍有打到他的腳，要求提傷害告訴，警方後續通知張男到案，將依傷害罪函送偵辦。

▼游男載女友行經被鐵棍敲到，事後提告傷害罪 。（圖／記者陳以昇翻攝）