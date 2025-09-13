預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

▲iPhone 17 Pro 宇宙橙較為搶手。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果最新發表的iPhone 17系列機型12日晚間8點（北京時間）在中國市場開起預售。官方Apple Store顯示，不管是App或網頁都出現了卡在「歡迎頁」的情況。「iPhone 17搶不到」相關話題還衝上微博熱搜。不少大陸果粉哀嚎，「不是嫌醜嗎！結果比去年還難搶！」

▲官網等待頁面。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，無論是官方還是電商平台，在8點正式搶購時，都不同程度出現了「加載緩慢」的情況。其中，官方Apple Store網頁停在「在我們帶你進店開始預購前，請勿關閉此頁面」的歡迎介面，直到4分鐘過去，才成功進入購買頁面。

京東平台官方管道則顯示，「訪問人數較多，預計需等待15秒」的等待畫面；天貓平台官方旗艦店也出現了「延遲開放」的情況。三款機型首批產品在不同平台均出現了「秒罄」的場景。

▲京東平台。（圖／翻攝自微博）

京東平台在開售一分鐘後，所有機型即顯示「無貨」，而天貓平台iPhone 17與iPhone 17 Pro Max的連結也在開始搶購兩分鐘後便顯示「已賣光」，iPhone 17 Pro僅剩少部分機型。

不少果粉直呼，「今年比去年難搶」、「官網出貨已經排到10月」、「根本搶不到」、「不是說醜嗎」。

▲陸果粉哀嚎。（圖／翻攝自微博）

報導指出，今年iPhone 17標準版預約量能超越Pro系列機型，原因在於今年的標準版牙膏擠爆。例如支援120Hz ProMotion自適應高更新率，螢幕由之前的6.1吋升級至6.3吋、第2代超瓷晶面板，前攝由上一代的1200萬像素升級為1800萬像素等。 iPhone 17標準版「加量不加價」，起步儲存256GB，相比上一代256GB版本機型便宜1000元（人民幣，下同）。

小米集團品牌總經理盧偉冰發文稱，這是iPhone變動最大的一年。他認為，iPhone 17標準版很強，Air驚艷或激活超薄手機市場，Pro新設計有爭議但辨識度高。





▲iPhone 17 Air。（圖／取自蘋果官網）

市場研究公司Melius Research分析師Ben Reitzes表示，在iPhone發布會後，蘋果正式「走出了困境」，並為更高的營收做好了準備，「iPhone Air可能會推動一個比預期更大的升級週期，尤其是在中國市場，在中國，iPhone Air的外型將具有更大的吸引力。」