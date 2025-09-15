台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，年收多達30億元令人稱羨外，還擁有4房嬌妻和14名子女，就有網友好奇，台灣明明就是一夫一妻制，但竹北吊車大王卻有4個妻子，「為何能娶4個？」對此，有網友笑喊，「只要登記結婚的那個不提告，你要娶幾個都行。」

有網友在PTT發文，「為何吊車大王娶超過一個老婆？」63歲的竹北吊車大王，坐擁四房妻子與14名子女，但台灣的法律明明是一夫一妻制，「為何他能娶4個老婆？」

對此，網友解釋，所謂「4個老婆」，其實並非全數都是法律上的妻子，而是「1位登記的合法配偶+3位伴侶」的形式存在，或是全都不登記。

網友在留言區熱論，「法律上登記的應該只有一或零個」、「因為多妻的紛爭他可以用錢解決」、「正室一個，妾你要100個也行」、「不結婚就沒有重婚的問題了」、「家庭關係能處理得好，要娶幾個都不是問題」、「也有可能全部沒登記，小孩全部都生父認領」、「法律規定身分證只能登記一個，從來沒說不能娶超過一個，你搞得定的話，娶10個老婆也可以」。

有網友佩服直呼「自身本事，正宮登記一個，其他安撫好不吵架，沒幾個男人做得到」、「他的可貴之處在於4任老婆都不偏心，每個都給相同照顧」、「人家至少負責，甚至女方全家接過來養」、「有能力的男人願意多照顧幾個家庭，願意生更多小孩，才是值得表揚的行為」。

事實上，「竹北吊車大王」之前接受電商網紅「超老闆（孔文）」訪問，透露自己有4位老婆，年紀都跟他差不多。至於為何有4位老婆，他笑喊「減少社會不幸的悲劇啦」，甚至找來的秘書，有些還會帶著小孩一起來，從小養到大。