開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」俯瞰全景曝　全場讚爆

▲啟德白宮企業總部。（圖／翻攝自FB／啟德機械起重工程-股公司）

記者鄺郁庭／綜合報導

有「竹北吊車大王」之稱的啟德企業董事長胡漢龑，最近多次在臉書分享新落成總部「啟德白宮企業總部」的裝潢和外觀，延續「竹北羅浮宮」的華麗風格，滿室金光閃閃，搭配壯觀的水晶吊燈，瞬間成為焦點。6日他開箱新總部，曝光超華麗內裝，再度引發話題。

胡漢龑在粉專「啟德機械起重工程-股公司」貼出一段影片，曝光啟德白宮總部俯瞰全景，片中指出總部位在寶山交流道旁，後方是台積電2奈米、3奈米工廠。

日前胡漢龑曾開箱內部裝潢，大廳整排金色座椅搭配同樣塗上金漆的牆面，奢華氣息撲面而來；天花板上還懸掛著他親自挑選的巨大水晶吊燈，整個空間閃耀奪目。他更自豪喊話，「漂亮吧！」，盡顯十足主人驕傲。另外，他日前也宣布，9月27、28、29三天，有啟德重機械吊車展，廠區會免費開放參觀，是非營利的活動，歡迎民眾前往參觀。

就有網友在PTT的Gossiping板貼出多張現場照與室內裝潢截圖，「裡面也是一貫金碧輝煌的風格，總部就在台GG附近。」吸引他注意的，是他觀察到臉書底下幾乎沒有負評，「這位老闆是不是真的很屌…？臉書留言都沒啥負面的欸欸欸！（但是拍的影片都超級尬）還是他底下的人在厲害？」

貼文引發熱議，「他賺錢之虞還會做公益，高招啊，討厭不起來」、「吊車司機跟後勤都很強」、「公益做得多，救災出車也不收錢，服」、「是真的會開吊車的人，員工不敢做他就做，是強者」、「老闆做事很認真的，又熱心公益，他只是比較自我，生活自己開心就好」、「他們家技術真的是沒話說，我們公司之前機台移機，他們吊掛機台，碼頭的地方是一個斜坡，他們把機台吊下去的時候，車子下去但是機台高度完全沒動。」