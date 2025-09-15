妹子染念珠菌拒求歡！男友回：我媽說亂搞才生病...慘被踢下床分手

▲原PO因免疫力下降染念珠菌，卻被男友質疑她在外亂搞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

近日一名女網友表示，她前陣子染念珠菌，而男友跟她求歡，她委婉拒絕，怎料男友卻質疑她在外亂搞，男友說，「我媽說亂搞才會生病」，這讓她氣到把他踹下床最後2人分手。文章一出，網友直呼，「又一個無腦媽寶，分得好。」

原PO在Dcard以「沒文化真恐怖」為題發文，表示她近日感染念珠菌，醫師要她吃藥多休息，男友卻跟她求歡，她委婉地拒絕，男友問是不是月經來，她也如實說，自己是因為念珠菌感染，對他敗興而歸很抱歉。怎料男友說，「妳是不是出去亂搞，我媽說亂搞才會生病。」

原PO一聽把男友踹下床，男友也因為撞到桌子爆粗口，她馬上要男友滾出去，「我加班兩個月累得要死要活，換來一句我亂搞……」原PO說，她男友上週傳訊稱如果肯道歉就原諒她，讓她心寒道，「我不需要你的原諒，一個不會體諒女生不方便的男人，我回一次頭都算我是流氓。」最後2人的結局是分手。

此文一出，不少網友紛紛留言「又一個無腦媽寶，分得好」、「他感覺不是很聰明」、「好智障的前任」、「笑死他沒道歉？還要妳道歉？看來妳踹得不夠大力」、「有的男生性教育真的超爛」。

不過也有人質疑是創作文，「不知道為什麼很創，通常這種男的除非戀愛腦不然不會跟他在一起，看妳的言論也不是戀愛腦，怎麼會跟這男的交往？」

