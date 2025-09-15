知名止汗劑疑「改配方」出包！用戶腋下灼傷「痛到像火燒」慘況曝

▲知名止汗除臭劑品牌「Mitchum」近日爆出安全爭議。（圖／翻攝自Mitchum官網）

圖文／CTWANT

國外知名除臭品牌Mitchum近日爆出產品安全疑慮。多名消費者投訴其「48小時滾珠式除臭劑」使用後引發腋下紅疹、灼傷與滲液斑點，甚至有人形容「痛到像火燒」。對此，Mitchum發言人致歉並澄清配方未變，但製造流程調整影響部分原料，導致產品與肌膚不良反應，目前公司已恢復原製程，並回收受影響批次。

根據《BBC》報導，受影響的產品為「48小時滾珠止汗除臭劑」，部分批次在英國、愛爾蘭及南非上市後，引發廣泛不良反應。消費者在TikTok等社群平台分享使用經驗，有人表示腋下出現「滲液紅腫斑點」與「二級化學灼傷」，甚至無法入睡；也有人指出腋下皮膚長出粉紅疹子並結痂，使用後痛苦難當。

來自曼徹斯特的34歲顧客巴特瑞（Steph Buttery）表示，她使用Mitchum逾15年，但自7月改用新瓶「粉香型噴霧式除臭劑」後，腋下立即出現紅疹與搔癢，還伴隨明顯異味，嚴重影響日常生活與工作場合的自信，最終改用其他品牌，症狀隨即消退，直言「這輩子都不會再使用Mitchum」。

對此，Mitchum發言人發表聲明，對消費者的不適深表歉意，並澄清產品配方並未更動，但製造流程一度調整，導致部分原料與肌膚產生不良反應。公司強調，問題已被確認並修復，目前已恢復原始製程，並正全力回收受影響的100毫升滾珠產品，以避免進一步風險。

發言人補充，噴霧式除臭劑並未受此次事件波及，且公司正積極處理市場上殘餘問題產品，呼籲受影響的消費者盡快與客服聯繫，以便提供補償與協助。事件持續在社群平台引發熱議，不少用戶表示將全面抵制Mitchum產品，並轉向天然除臭品牌。

延伸閱讀

▸ 女友跑馬拉松 男友竟把「補給品零食吃光」！百萬網友全怒了

▸ 44歲男副總裁換工作「1年投1500份履歷沒人要」 為養家喊：清糞也願意

▸ 原始連結