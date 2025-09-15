　
地方 地方焦點

台東關山警入校宣導　新生學習法治教育與交通安全


▲台東關山警入校宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警入校宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化校園安全及青少年法治觀念，台東縣警察局關山分局持續推動校園犯罪預防宣導。偵查隊長鄭志舷上週四走入關山工商，針對一年級新生舉辦「法治教育暨交通安全宣講」，在學生進行戶外教學前，先行灌輸法律知識與安全觀念，協助提升自我保護能力。

宣講內容以「反霸凌、反毒、反詐騙」為主題，鄭志舷透過案例分享、互動問答與實務經驗，深入淺出說明相關法律責任。他指出，校園霸凌不僅造成受害者身心創傷，施暴者也可能面臨少年事件處理法或刑法制裁；毒品更是影響身心與前途的陷阱，呼籲學生務必懂得拒絕誘惑、遠離毒害。同時，他提醒學生詐騙手法層出不窮，切勿因貪念或誤信假訊息而受害，遇到疑慮應立即向師長或警方查證。

考量一年級新生即將展開戶外教學，宣講也納入交通安全教育。鄭志舷提醒，行人應遵守「慢、看、停」原則，過馬路時注意車況並善用行人穿越道；乘車時要繫妥安全帶或戴好安全帽，以確保安全。他強調，交通事故往往瞬間發生，唯有養成正確習慣，才能做到「平安出門、快樂回家」。

活動過程中，學生專心聆聽並踴躍發問，展現對校園安全與法律議題的高度關注。師長則肯定警方走入校園的努力，不僅提升師生法治意識，也協助學生學會在面對不法侵害時保護自己。鄭志舷提醒，若遇緊急狀況，務必立即告知師長或撥打110，警方將即時提供協助。

關山警分局表示，校園是青少年成長的重要場域，警方責無旁貸投入校園安全維護與法治教育，未來將持續與各校合作，推動多元犯罪預防宣導，期盼讓「守法、知法、用法」觀念深植學子心中，共同營造安全、健康的學習環境。

