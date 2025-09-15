烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

▲打火機和壓縮噴霧是烘衣機常見的危險因子。（圖／486先生提供；下同）

記者胡至欣／綜合報導

烘衣機便利又省時，卻潛藏火災危機！家電達人486先生提醒，許多看似偶發的自燃或爆炸事件，其實都有共通原因，最常見的3大隱形危險因子，分別是乾性油、打火機與壓縮噴霧罐。

486先生指出，像按摩油、天然精油等乾性油漬若滲進毛巾、浴巾，再送進烘衣機，高溫密閉環境會加速氧化反應並釋放熱能，熱量一旦持續累積，溫度可能飆破200度，進而冒煙甚至自燃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一大風險是壓縮噴霧罐，常見於防狼噴霧、除臭噴霧、髮雕噴霧等，若被遺忘在包包或衣物口袋內，不慎進入烘衣機，不僅烘乾時的高速運轉恐會釀成意外，受熱後氣壓急遽升高，還可能瞬間爆裂並引發火花。

至於打火機，更是最常見的「頭號隱患」。許多人習慣將打火機放在褲子或外套口袋裡，常常忘了取出就直接丟進烘衣機，高溫會導致氣體膨脹，可能瞬間爆炸或竄出火苗，發生率遠比一般人想像中高。

他強調，烘衣機本身並不可怕，真正危險的是錯誤使用方式。放入衣物前，務必檢查口袋是否有打火機、噴霧罐等物品。衣物也應清洗乾淨後再烘乾，並在烘乾完成後及時取出，避免長時間悶在機內持續蓄熱。只要多留意細節，就能有效降低風險，守護居家安全。