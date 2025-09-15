　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

▲烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　毛巾殘留油漬恐自燃。（圖／486先生提供）

▲打火機和壓縮噴霧是烘衣機常見的危險因子。（圖／486先生提供；下同）

記者胡至欣／綜合報導

烘衣機便利又省時，卻潛藏火災危機！家電達人486先生提醒，許多看似偶發的自燃或爆炸事件，其實都有共通原因，最常見的3大隱形危險因子，分別是乾性油、打火機與壓縮噴霧罐。

486先生指出，像按摩油、天然精油等乾性油漬若滲進毛巾、浴巾，再送進烘衣機，高溫密閉環境會加速氧化反應並釋放熱能，熱量一旦持續累積，溫度可能飆破200度，進而冒煙甚至自燃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一大風險是壓縮噴霧罐，常見於防狼噴霧、除臭噴霧、髮雕噴霧等，若被遺忘在包包或衣物口袋內，不慎進入烘衣機，不僅烘乾時的高速運轉恐會釀成意外，受熱後氣壓急遽升高，還可能瞬間爆裂並引發火花。

至於打火機，更是最常見的「頭號隱患」。許多人習慣將打火機放在褲子或外套口袋裡，常常忘了取出就直接丟進烘衣機，高溫會導致氣體膨脹，可能瞬間爆炸或竄出火苗，發生率遠比一般人想像中高。

他強調，烘衣機本身並不可怕，真正危險的是錯誤使用方式。放入衣物前，務必檢查口袋是否有打火機、噴霧罐等物品。衣物也應清洗乾淨後再烘乾，並在烘乾完成後及時取出，避免長時間悶在機內持續蓄熱。只要多留意細節，就能有效降低風險，守護居家安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應
應曉薇母女貼臉親親　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

李洋見證立院簽署布萊頓宣言　攜手推動運動性別平等

羅智強領表參選國民黨主席　找徐巧芯執掌社群再推「萊爾校長」

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

可能有颱風！　最快生成時間曝

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣

更多熱門

相關新聞

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！

AI當道，也影響小孩選擇什麼學校就讀。電商網紅「486先生」陳延昶14日在粉專表示，日前與醫師朋友閒聊，對方女兒明明分數能上北一女，卻選擇報考大安高工。他直言，完全理解這樣的選擇，因為現在是AI時代，許多白領職業都面臨被取代的風險，「畢業或許就是失業的開始」。在他看來，與其追求傳統明星高中，不如及早培養一技之長，更能在未來立足。

三重店面大火　火勢狂燒到3樓！

三重店面大火　火勢狂燒到3樓！

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

見有人「想拚當沖」　486先生搖頭：注定慘斃

見有人「想拚當沖」　486先生搖頭：注定慘斃

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

關鍵字：

家電火災烘衣機安全警示486先生

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面