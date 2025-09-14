　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

▲▼中國,美國,半導體禁令。（圖／路透）

▲中美半導體角力。（圖／路透）

文／中央社台北14日電

中國商務部13日公告對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。據陸媒第一財經報導，江蘇省半導體行業協會表示，美國4家生產商的模擬晶片對中傾銷幅度高達300%。

第一財經報導，根據江蘇省半導體行業協會提交的申請文件，相關美國生產商包括4家，分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。

江蘇省半導體行業協會提交的初步證據顯示，申請調查期內，原產於美國的申請調查產品的價格持續大幅下降，對中出口的傾銷幅度高達300%以上，申請調查產品占中國市場份額年均高達41%。

從絕對進口量來看，申請調查產品的合計進口數量呈持續大幅上升趨勢，2022年至2024年，合計進口數量分別為11.59億顆、12.99億顆和15.90億顆。

中美在西班牙進行會談前，雙方交鋒不斷。美國將23家中國實體納入出口管制實體清單，引起中國不滿，中國商務部接著宣布，針對美國在積體電路領域對中採取的關稅、出口限制及投資禁令等措施，正式發起反歧視調查。

另外，中國半導體行業協會發布聲明，表示注意到商務部13日發布公告，對自美國進口的相關模擬晶片發起反傾銷調查，就美國對中積體電路領域相關措施發起反歧視調查，「我們對此表示支持」。

聲明稱，半導體產業的健康發展，需要一個公平的環境。「我們贊成並鼓勵企業通過持續的技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步」。中國半導體行業協會將積極支持和配合調查機關的調查，堅定維護公平貿易和產業合法權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／夫妻爬山失聯8天　人找到了
進火鍋店問「有收10%服務費嗎」老闆娘霸氣回11字！全場大讚
搶救畫面曝！無照21歲騎士載18歲女自撞雙亡
27歲台男「潘尚鈺」跑去日本詐騙460萬元　被當場逮捕
熱帶擾動發展中！　周三「全台防較大雨勢」
吃柚子前先看藥單！藥師列「10種藥物」別一起吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

陸抗戰片《731》將上映　細菌戰劇情警告「未滿18歲謹慎觀看」

美中貿易會談　分析：最大可能是再延長TikTok寬限期

全紅嬋上大學了！　開學照曝光　網無情：胖成這樣了？

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

陸抗戰片《731》將上映　細菌戰劇情警告「未滿18歲謹慎觀看」

美中貿易會談　分析：最大可能是再延長TikTok寬限期

全紅嬋上大學了！　開學照曝光　網無情：胖成這樣了？

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

介紹樂器變現場「吹吹」　他傳訊：Sorry啦

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

女跑馬拉松「男友嗑光補給零食」網炸鍋！　6秒片衝破360萬觀看

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

幕後／黨魁戰推會贏的！郝龍斌慎估黨員票比　趙少康出線機率高

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

進火鍋店問「有收10%服務費嗎？」老闆娘霸氣回11字！全場大讚

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

大陸熱門新聞

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

老師要求家長到校打掃　理由曝光

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

影／山東驚現UFO遭擊落！　目擊者聽到兩聲巨響：以為打雷

港妹脫到剩內衣褲呆坐路上！警舉動被讚爆

蛋沒了！13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

陸羽球漲價！店員嘆：1球可買1杯手搖飲

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？

陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

更多熱門

相關新聞

美中貿易會談　分析：最大可能是再延長TikTok寬限期

美中貿易會談　分析：最大可能是再延長TikTok寬限期

美中第4次貿易會談將在西班牙登場。路透社引述貿易專家分析，會談取得實質突破的可能性很小，最大可能是第4次延長TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期。此期限將於17日屆滿。

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」

關鍵字：

美中貿易會談貿易戰科技戰半導體

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面