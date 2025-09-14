江蘇半導體協會：美模擬晶片對中傾銷幅度逾300%

▲中美半導體角力。（圖／路透）

文／中央社台北14日電

中國商務部13日公告對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。據陸媒第一財經報導，江蘇省半導體行業協會表示，美國4家生產商的模擬晶片對中傾銷幅度高達300%。

第一財經報導，根據江蘇省半導體行業協會提交的申請文件，相關美國生產商包括4家，分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。

江蘇省半導體行業協會提交的初步證據顯示，申請調查期內，原產於美國的申請調查產品的價格持續大幅下降，對中出口的傾銷幅度高達300%以上，申請調查產品占中國市場份額年均高達41%。

從絕對進口量來看，申請調查產品的合計進口數量呈持續大幅上升趨勢，2022年至2024年，合計進口數量分別為11.59億顆、12.99億顆和15.90億顆。

中美在西班牙進行會談前，雙方交鋒不斷。美國將23家中國實體納入出口管制實體清單，引起中國不滿，中國商務部接著宣布，針對美國在積體電路領域對中採取的關稅、出口限制及投資禁令等措施，正式發起反歧視調查。

另外，中國半導體行業協會發布聲明，表示注意到商務部13日發布公告，對自美國進口的相關模擬晶片發起反傾銷調查，就美國對中積體電路領域相關措施發起反歧視調查，「我們對此表示支持」。

聲明稱，半導體產業的健康發展，需要一個公平的環境。「我們贊成並鼓勵企業通過持續的技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步」。中國半導體行業協會將積極支持和配合調查機關的調查，堅定維護公平貿易和產業合法權益。