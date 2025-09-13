　
大陸 大陸焦點 特派現場

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美會談前夕，陸官媒重申「互利共贏」並警告美國若一意孤行，中方將採取必要措施。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中美經貿第四次會談將於明14日在西班牙登場，成為全球矚目焦點。就在舉行前夕，美國對中方企業發動反傾銷調查、列入「實體清單」等制裁，中國商務部也還以「相應措施」作為反擊。中國官媒《人民日報》今（13日）國際評論「鐘聲」發出最新文章諷刺美國「別只想自己佔便宜，讓別人吃虧！」，應該著眼中美經貿大局「互利共贏」，並且強調若美方一意孤行，損害中資企業利益，「中方將採取必要措施，堅決維護國家與企業的合法權益。」

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙馬德里與美方舉行會談，「雙方將討論美對華加徵單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。」然而，中美談判前夕並不平靜順利，美國對華集成電路領域相關措施發起「反歧視立案調查」，美商務部於美東時間12日宣佈把多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部稍早也立刻跟進報復制裁，宣布對美做出相對應措施，堅決捍衛中國企業正當權益。

中國官媒《人民日報》今晚13日國際評論「鐘聲」發出最新文章，以「著眼中美經貿大局 堅持平等互惠原則」為標題，該內文首先指出，中方表明，將一如既往堅定維護自身正當權益和多邊貿易體制，希望美方能與中方相向而行，以平等對話增進互信、減少誤解、加強合作，共同為建設開放的世界經濟承擔責任。

中美經貿關係的本質是「互利共贏」。在過去幾個月裡，在兩國元首達成的重要共識指引下，雙方經貿團隊已在日內瓦、倫敦和斯德哥爾摩舉行三次會談，並達成積極共識，為穩定中美經貿關係發揮了積極作用。中美的經貿合作不僅關乎兩國發展，也對全球經濟穩定有重要影響。

中方始終抱持負責任態度，推動雙方妥善管控矛盾、解決分歧，爭取雙贏的結果。在全球經濟動能不足的情況下，合作才是唯一出路，貿易保護主義只會適得其反。國際社會也普遍期待中美談判能取得進展，並希望雙方繼續透過對話協商來為國際經貿秩序注入正能量。

至於TikTok問題，中方強調將堅守原則，堅定維護中資企業的正當權益。TikTok在美國已經運營多年，擁有龐大的使用者群和高度黏性，深受美國民眾喜愛，也為美國帶來就業機會和消費增長。TikTok的發展壯大，源自市場規律與企業創新，本應受到公平對待。中方重視數據隱私和安全，從未要求企業或個人違反當地法律，向中方提供境外數據。

美方卻將經貿問題政治化、工具化、泛安全化，無視市場經濟規律，試圖強取豪奪，不僅損害企業的正當權益，也損害美國市場的信譽。

涉及中國企業的具體商業安排，必須符合中國法律。若涉及技術轉移，不論是以貿易還是投資方式，都要遵守《技術進出口管理條例》，並依法辦理政府審批程序。這既是保障國家經濟安全和發展利益的必要措施，也是規範技術進出口、推動國際經濟技術合作健康發展的重要手段。

著眼中美大局來看，中方對磋商持開放態度，願在「相互尊重、平等協商」的基礎上，透過對話解決問題。但磋商是有原則的，美方有責任為包括TikTok在內的中資企業在美國正常運營，提供一個開放、公平、非歧視的環境。若美方執意損害中資企業利益，中方將採取必要措施，堅決維護國家與企業的合法權益。

最後，中方強調，「任何共識的達成都需要雙方共同努力。若只想自己佔便宜，讓對方吃虧，這不是長久之計。」中美應認真落實兩國元首通話達成的重要共識，充分發揮經貿磋商機制作用，在平等、互惠的基礎上追求雙贏，爭取更多積極成果，讓合作成果更好地惠及兩國人民，並推動世界經濟共同發展。


 

