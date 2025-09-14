美中貿易會談　分析：最大可能是再延長TikTok寬限期

▲tiktok。（圖／路透）

文／中央社台北14日電

美中第4次貿易會談將在西班牙登場。路透社引述貿易專家分析，會談取得實質突破的可能性很小，最大可能是第4次延長TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期。此期限將於17日屆滿。

美中西班牙馬德里貿易會談將觸及關稅及TikTok等經貿問題。美國總統川普（Donald Trump）今年6月簽署行政命令，將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長至今年9月17日。

路透社今天報導，據貿易專家分析，美中在西班牙會談取得實質突破的可能性很小，最大可能是再次延長TikTok「不賣就禁」的期限。

有了解美國政府討論TikTok的消息人士表示，不預期西班牙會談會就TikTok議題達成協議，但相信會自今年1月川普入主白宮以來，第4次延長TikTok「不賣就禁」的寬限期。

報導表示，此前美中在日內瓦、倫敦及斯德哥爾摩的3次貿易會談都沒有討論TikTok。消息人士稱，美國財政部宣布西班牙會談時將TikTok公開納入為議程之一，為川普政府再次延長TikTok寬限期提供政治掩護，而這決定可能會激怒國會中的共和黨和民主黨議員，他們要求將TikTok出售給美國實體以降低國家安全風險。

位於華盛頓的亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）表示，預計川普和中國國家主席習近平於今年稍後可能的會晤才有更多實質成果，這包括有關TikTok的最終協議、美對中減少芬太尼相關關稅、中國取消從美國進口大豆的限制等。西班牙會談可能為美中元首會晤鋪路。