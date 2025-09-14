國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

有民眾在13日下午17時許開車行經國道3號南向248公里（南投竹山路段）時，直擊黑車與賓士疑似有糾紛，黑車駕駛竟持空氣鎮暴槍，朝對方車輛連開數槍，相當危險，而該名駕駛疑似正是8月30日在彰化永靖鄉亮槍逼車的黃姓男子，警方獲報後鎖定嫌疑人，今早已將黃嫌查緝到案，依恐嚇危安及公共危險案函送地檢署偵辦。

▲國3竹山段有男子持槍逼車。（圖／記者高堂堯翻攝)

警方說明，已於今(14)日10時30分於彰化縣永靖鄉緝獲黃嫌(67年次)到案，並於車上起獲空氣鎮暴槍2支、彈匣1支、鎮暴彈丸12顆、鋼珠彈1顆、CO2鋼瓶2瓶。根據黃嫌自述，因賓士車(尚未聯繫到案)變換車道造成驚嚇，衍生行車糾紛，憤而持鎮暴槍朝被害車輛射擊。全案依恐嚇危安及公共危險案函送地檢署偵辦。

回顧案情，黑車與銀色賓士不知何故發生糾紛，該影片拍攝前，黑車已數度逼車、急煞，之後影片拍下賓士超越黑車試圖遠離，怎料黑車駕駛從拿出空氣鎮暴槍，朝前方的賓士狂開數槍，擊發煙霧相當明顯，整個過程宛如電影情節般驚險。

不過，該輛黑車駕駛疑似早在8月30日就於彰化永靖鄉做出相同舉動，當時林姓男子深夜載著妻小突遭不明男子攔車，2度持槍敲窗要求下車，甚至一路尾隨逼車至北斗鎮。當時林男一家人報警後，彰化警也隨即在隔日查獲駕駛黃姓男子到案，並起獲一把左輪手槍。

至於兩案惡煞是否為同一人，國道八隊回應兩案車輛確實相同，開車亮槍恐嚇的行為也雷同，將犯嫌追緝到案後將進一步釐清真相。

▼黑車貼了小叮噹等造型貼紙，相當好認。（圖／記者高堂堯翻攝)