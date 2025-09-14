王正坤醫師助學善舉破千萬　獲選台南好人好事代表

▲王正坤醫師多年來熱心公益，捐款助學已突破千萬元，榮獲台南市好人好事代表。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025「好人好事代表」頒獎典禮14日舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以多年來投入公益、捐助清寒學子與興學助學的善舉，榮獲表揚，他秉持「有愛心就要持續，有發願就要實現」的信念，不僅醫術專業成就斐然，更以超過千萬元捐款，改變無數學生的人生。

經過台南市好人好事運動協會理事長楊政達推薦，遴選出充滿勵志故事的王正坤與其他22名好人好事代表得獎者。王正坤醫師出身於台南縣關廟鄉農家，小時候在田間與祖父、父母一同耕作，體會農村生活的辛勞。求學過程中，他始終勤奮求學，國中畢業後，他以優異成績考取台南一中，隨後進入台北醫學大學醫學系，正式踏上行醫之路。

然而，人生並非一帆風順。1992年，他自北醫畢業之際，正值家中最困頓的時刻。父親因經商失敗，背負高達1億元的債務，連房屋也被法院查封拍賣，年僅25歲的王正坤，不得不肩負起沉重的還債責任，這段歷程，讓他深刻體會人生百苦，也磨鍊出堅毅不拔的生命力。

即使身處艱難環境，王正坤仍選擇專注醫療本業。他白天門診看診，夜晚讀書與寫作，每日僅睡3小時，仍能兼顧臨床服務、學術研究與社會服務，每天賺錢幫父親還債。30多歲時，他每月治療皮膚病患者1萬人次，成為深受患者信賴的醫師。歷經10年努力，他終於清償所有債務，也深刻體認到經濟壓力對學習的影響，因此立志幫助處境相似的弱勢學子。

王正坤於台北醫學大學就讀時，即擔任綠十字醫療服務隊隊長與社會服務團團長，身體力行社會服務工作。成為醫師以後，投身公共事務領域，擔任台南市醫師公會理事長與台灣醫用雷射光電學會理事長，並且打造醫療企業，創立「藝群醫學美容集團」，並推出自有品牌Dr.藝群保養品。王正坤身為皮膚科專科醫師與企管博士，不僅在醫療專業領域屢獲肯定，也積極投入醫學教育與學術講授，在多所大學的碩博士班擔任老師，授課醫學美容、品牌管理、企業經營之道。這份投入，讓他在醫療界、教育界與企業經營領域皆展現卓越影響力。

艱困的青年時光，使王正坤深知經濟壓力對年輕學生的人生衝擊。他清償債務後，立下心願，要幫助處境相似的清寒學生。捐贈144萬元回饋故鄉台南關廟山西宮建醮。捐贈250萬元協助母校台北醫學大學經濟弱勢學子與校務發展，並獲該校頒發教育部獎牌表揚。捐助母校長榮大學100萬元，幫助清寒學生順利完成學業。捐贈600萬元予母校成功大學設立「王正坤講堂」，實踐長期且永續的愛心行動。

多年來，王正坤醫師在醫療與公益領域的深耕，讓他獲得多項殊榮，包括台灣醫療典範獎、台灣醫療服務傑出獎、國家品牌玉山獎傑出企業領導人、台灣100大MVP經理人、勞動部績優企業獎、台南地區傑出CEO、美國BGS國際商學會榮譽會員、衛福部AED救命天使獎，以及台南市醫師公會終身成就獎。

王正坤醫師以一生實踐仁心仁術，不僅治癒病患，更溫暖人心。他的善行改善弱勢學子的生活，並感召更多人投入公益。他深信：「有愛心就要持續，有發願就要實現。」正因如此，他的故事是一份社會召喚，只要人人願意散播愛心，世界就能更加光亮，善的循環也將永不止息。