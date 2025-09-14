台南台積電工安意外！工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂出血送醫亡

台南一名男子阿廷(化名)在住處向同居女友小美(化名)求歡不成，竟強行壓制想硬上，因小美反抗又大喊救命才罷手。小美不滿阿廷「持續的強迫強姦」，將阿廷告上法院。全案經台南地院審理，法官認為阿廷雖與小美無條件達成調解，但犯後不認罪，還試圖合理化自己的行為，性平觀念嚴重偏差，仍依犯強制性交未遂罪，處他2年徒刑。可上訴。