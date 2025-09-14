台南台積電工安意外！工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂出血送醫亡

▲台南台積電廠區驚傳工安意外。（資料照／記者施怡妏攝）
記者林東良、劉人豪／台南報導
台南台積電廠區11日驚傳工安意外，一名年約50歲黃姓工人在廠區工作場域工作時，遭機械創傷，黃男手臂斷裂大量出血，經送醫不治身亡，台南地檢署12日完成相驗，南科管理局勒令停工。
據了解，黃男進行保養水塔工程時，遭水塔風扇擊中跌落約3公尺，手臂斷裂大量出血，台南地檢署昨完成相驗，初判死因是失血過多休克，南科管理局勒令停工。黃男為家中獨子育有一女，家屬表示七月時住家被颱風摧毀，現又接獲此噩耗，實在難以接受。
