機車過戶驗車遭刁難！被嫌車燈「非橘色」　他怒批：標準在哪

▲男子要過戶母親的機車時，被驗車人員質疑左後方方向燈褪色，並非「橘色」。（翻攝臉書社團「爆料公社」）

圖文／鏡週刊

一名騎士到高雄鳳山監理站辦理繼承機車過戶手續時，卻因為左後方向燈顏色問題卡關，驗車人員認為方向燈「褪色」顏色不符，但騎士不滿表示，對方只用眼睛看，沒有任何儀器輔助，懷疑是故意找碴。事件在網上引發熱議，不少網友認為驗車標準缺乏客觀性，甚至諷刺「監理站人才濟濟，色盲不少」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，指日前到高雄鳳山監理站要辦理母親的機車繼承過戶時，竟因左後方方向燈的顏色問題而被刁難，驗車人員質疑機車的左後方方向燈「褪色，非橘色」，但車主強調這是原廠LED燈的顏色，非傳統鹵素燈泡可以換。

針對驗車人員的判斷，騎士無奈表示由於他的機車已出廠將近20年，難以找到新的尾燈來換，即便換了，搞不好顏色還是一樣被挑剔。這也讓他疑慮驗車標準是否淪為自由心證，「到底橙色、黃色標準在哪？如果沒有專業儀器，只靠驗車人員的眼睛，那是不是在刁難」。

這個驗車經歷引來大批網友留言聲援，紛紛嘲諷：「沒有什麼專業度的單位」、「這一看就跟叫你去摸排氣管護蓋是同一個等級的」、「監理站人才濟濟，色盲不少」、「把他的眼睛貼橘色的玻璃紙就是橘色的了」；也有人則提供他解決之道，「換一家驗啦，監理站標準不一，都自由心證」、「找代驗的就過了，不要說我跟你說的」。



