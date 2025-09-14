40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

▲男子宵夜喜歡吃泡麵，某天起床突然心肌梗塞。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

真的母湯！一名40歲男子明明有高血壓，卻長期未按時吃藥，加上工作應酬多、常常熬夜，宵夜還特別愛吃泡麵。結果有一天起床，他突然覺得胸口痛到不行，胸口傳來如千斤重石般的壓迫感，才驚覺不對勁，嚇得緊急前往新店耕莘醫院急診就醫。醫生一檢查，發現心電圖與心肌旋轉蛋白都異常，判斷為心肌梗塞，緊急進行心導管手術，才把他從鬼門關拉回來。

該名男子心有餘悸表示，儘管自己患有高血壓，可是長期應酬又要喝酒，藥也三不五時忘記吃，每晚宵夜習慣吃泡麵，否則就覺得不夠過癮。他回想發病當下，剛起床就感覺胸口異常悶痛，並伴隨頭暈，深怕自己隨時就會倒下，幸好自己決定立刻衝到急診室，才撿回一命。

耕莘醫院心臟內科醫師盧明泉表示，當心肌梗塞發作時，除了最常見的胸悶、胸痛（「胸口被重物壓住」或「撕裂」的感覺）之外，還可能伴隨呼吸困難、冷汗直流、噁心想吐等症狀。有時症狀只有肩膀、下巴或背部疼痛，這時也千萬不能大意。

盧明泉強調，要遠離心肌梗塞，除了控制三高（高血壓、高血糖、高血脂）、戒菸、少喝酒、不熬夜之外，日常飲食更是一大關鍵。他特別點名泡麵、炸物等高鹽高油食物，這些都會對血管造成長期傷害。一旦心肌梗塞發作，一定要把握「黃金90分鐘」，在這段時間內打通阻塞的血管，能大幅降低心肌損傷與死亡風險。

盧明泉呼籲民眾除了定期檢查、按時吃藥外，請跟高鹽高油的宵夜習慣說再見。如果你的胸口突然感到悶痛，請立刻就醫，不要心存僥倖，才能把握黃金搶救時間。



