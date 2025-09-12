　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃大秀「無髮圈綁髮神技」　粉碎「戴假髮」謠言

凱特王妃昨參訪紡織工坊（右圖），過程中秀一段「無髮圈綁髮神技」（左圖）。（翻攝princeandprincessofwales IG、X@RoyallyBelle_）

凱特王妃昨參訪紡織工坊（右圖），過程中秀一段「無髮圈綁髮神技」（左圖）。（翻攝princeandprincessofwales IG、X@RoyallyBelle_）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）近來因變換髮型成為話題。她昨（11日）出訪公務時，徒手展現一個「生活小絕技」，她竟能在沒有任何髮圈或髮夾的情況下，把自己的長髮俐落盤起來！這一幕讓網友看得驚嘆連連，也親自粉碎酸民先前質疑她「化療戴假髮」的說法。

凱特昨在倫敦展開一系列地方工坊參訪行程，以一身Bella Freud格紋西裝亮相，內搭Boden黑色圓領針織衫，腳踩Stuart Weitzman黑色麂皮高跟鞋，俐落有型。根據《People》報導，她先是到薩德伯里的一間家族紡織廠，體驗擁有300多年歷史的緹花織布工藝，所到之處受到民眾擁戴。

接著，凱特來到位於庫克斯頓的百年布料印刷工坊Marina Mill，更是親自捲起袖子，挑戰當地著名的「絲網印刷」。凱特脫下外套、換上圍裙，準備大展身手前，神奇的一幕發生了，她竟只靠雙手，熟練地把一頭長髮往後盤，扭成低髻，最後把髮尾塞進去固定，完全不需要髮圈、髮夾或小黑夾。

凱特在沒有髮圈、髮夾的情況下，徒手把頭髮盤起來。（翻攝X@RoyallyBelle_）

凱特在沒有髮圈、髮夾的情況下，徒手把頭髮盤起來。（翻攝X@RoyallyBelle_）

凱特捲起袖子體驗「絲網印刷」。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特捲起袖子體驗「絲網印刷」。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特「無法圈綁頭髮」的影片在社群網站X吸引超過310萬觀看，網友們看了紛紛驚呼：「太強了吧！我以前留長髮時也試過，但怎麼也做不到」「看起來她常常這樣做，完全不亂，超俐落」「這什麼魔法」「求教學」。還有人說：「事實證明她的頭髮是真的」「說她戴假髮的人可以退散了」。

事實上，凱特的髮色近來成為話題。在結束與孩子們的暑假後，本月4日她現身倫敦自然史博物館活動，頂著一頭全新金髮亮相，讓人眼睛一亮，卻遭來大批網友質疑她因化療掉髮而「戴假髮」。

凱特昨參訪紡織廠。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特昨參訪紡織廠。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特昨穿一身Bella Freud格紋西裝，俐落有型。（翻攝X@duchesskatenews）

凱特昨穿一身Bella Freud格紋西裝，俐落有型。（翻攝X@duchesskatenews）

凱特受到民眾擁戴。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特受到民眾擁戴。（翻攝princeandprincessofwales IG）

當時，已故黛安娜王妃的御用髮型師山姆麥克奈特（Sam McKnight）看不下去惡毒留言，在IG發文痛批：「女人的頭髮是她的盔甲、自信與防護，怎麼能成為攻擊的箭靶？」直言最令人心寒的是，多數批評竟來自女性，「她們在攻擊另一位不得不勇敢站在公眾面前的女人」。強調凱特多年來無私代表國家，且癌症對任何人而言都是巨大挑戰，喊話網友「放過她吧」。

《每日郵報》則指出，凱特夏天與威廉王子（Prince William）及3名子女到希臘度假，髮色可能因日曬、海風和海水自然褪淡，甚至有專業造型師分析，金髮能巧妙遮白髮、提升自信。


