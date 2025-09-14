發祭品文！他喊柯文哲又被押就「用頭開榴槤」　千人卡位灌爆

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨前主席柯文哲好不容易交保，又被北檢再提抗告，並被高院發回更裁。有網友8日發文，提到如果柯文哲兩個禮拜內因任何原因重新羈押，他就要用頭殼開榴槤。在北檢抗告成功後，他陸續發文「有人能夠提供過熟的榴槤嗎？」「我需要一個能夠直播的場地，需要兩顆榴槤、一頂安全帽」，引發話題。

該名網友8日在Threads發文，「如果阿北兩禮拜內，因任何原因重新羈押，我用頭殼開榴槤。」在北檢宣布將提出抗告、抗告成功時，他陸續表示，「準備榴槤」、「榴槤！」12日下午則求問「有人能夠提供過熟的榴槤嗎？」「我需要一個能夠直播的場地，需要兩顆榴槤、一頂安全帽」、「還需要幾位現場嘉賓」。

之後，他則發出公告，「因早前就柯文哲裁決訂下打賭，若其於兩星期內能夠重新羈押，則本人將以頭部擊開榴槤，以示信守諾言。茲鑑於條件既已成立，為踐行承諾，將會在公告後三天內直播。」他指出，直播將在本人 YouTube 頻道播出，「屆時觀眾將會親眼目睹本人以頭部開榴槤之畫面。此舉既具娛樂效果，亦期望能為觀眾帶來全新體驗與歡樂氛圍。」

貼文引發議論，「老哥，他只是發回重裁，還沒再次被羈押啊！先冷靜」、「等等吧～別衝動重開羈押庭並非重新羈押，我不希望柯P再被羈押，也不希望有人做這麼危險的事！」「不要啊！愛惜生命、珍惜榴槤！不過如果真的開了，我可以吃一點嗎？」

另外，也有人提到本來有人在原PO榴槤文下面加碼「我用懶覺（開榴槤）」，但後來刪文了，意外引發討論，「另一顆頭真的不來嗎⋯⋯」、「我比較想看當時你樓下那一位說要用懶覺開的」、「懶叫的那個躲起來了嗎？」「希望原文底下那個懶叫王者能實踐諾言。」