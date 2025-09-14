　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前以7000萬交保，北檢提起抗告後高院在12日發回更才，北院預計15日開庭，增添了柯未來動向的變數。據了解，柯文哲雖被關押近1年，但仍心繫民眾黨的發展，此次黃國昌指示成立研究「聯合政府」小組，就是柯的想法，目的在於不要讓民眾黨被「藍白合」綁死，幫民眾黨創造新的政治空間。

就目前民眾黨的發展狀況來看，不論柯文哲是繼續被羈押、或是重回自由身，所有鎂光燈焦點或是黨的運作依舊跟柯文哲有關。「兩個太陽」多半只是敵對陣營要見縫插針的耳食之言，黃國昌即便有突出的個人能力，但在民眾黨內、在小草的心中，份量依舊不如柯文哲，他也深知這點。

「柯文哲的精神領袖的定位不可能有人可以取代，無關乎接班人的能力。」黨內人士說，黃國昌在小草心中沒有柯文哲那種超凡地位，尤其，柯以一種悲劇英雄的形象離開黨主席的位子，傳奇性本身就很難被取代。

黃國昌此次披上民眾黨戰袍重回政壇，馬上就碰上柯文哲被司法追殺，整個黨的發展重擔幾乎落到他肩上，這也限制住黃的發展。在無法完全接收柯粉的狀況下，黃國昌也一直走尊柯路線；也可以說，柯、黃二人是重要夥伴關係，柯幫黨的發展方向定錨，黃則會全力執行柯的想法。

此次柯文哲重獲自由身，也和黃國昌一對一懇談，充分展現出對黃的信任。黨內人士觀察，以兩年條款為例，現在很多立委確實仍寄望翻轉，但在黃跟柯談了這件事後，釋出「柯文哲對於堅持兩年條款是正確的」訊息，不僅傳達出柯黃二人並肩合作無礙，也鞏固了後柯文哲時代黃國昌的領導正統性。

黨內人士還透露，過去都沒有談「聯合政府」，黃國昌在和柯文哲碰面後拋出這個議題，也是要扭轉「藍白合」負面標籤；把藍白合改為層次更高的聯合政府，強化兩黨對等互動的意象，確實能幫民眾黨創造新的政治空間。

據了解，柯很憂慮藍白合不會有1+1大於2的效果，在立法院藍白不得不合，但雙方越走越近會衝擊到民眾黨的自主性，且踏出立法院，藍白之間終究是競爭關係，2026、2028兩黨的競合關係如何拿捏？該競爭要競爭、該合作要合作，還有很多可以談，不要把路堵死。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

更多新聞
Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動
快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡
女睡醒「身上多條抓痕」祭改喝符水　醫揪元凶：她完全不知道
韓國尷尬了！人均GDP最快今年「慘遭台灣超越」　22年優勢全
國民奶奶辭世！《情深深雨濛濛》陸女星陳奇享耆壽95歲

好不容易交保的柯文哲，又被北檢再提抗告，並被高院發回更裁。這場北檢抗告，高院發回的戲碼不斷地重複上演中，這次也不例外。台灣民意基金會董事長游盈隆稱這是柯文哲與當今朝廷間的一場政治豪賭。個人認為，此形容傳神但不一定到位。

