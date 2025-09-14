柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

▲台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前以7000萬交保，北檢提起抗告後高院在12日發回更才，北院預計15日開庭，增添了柯未來動向的變數。據了解，柯文哲雖被關押近1年，但仍心繫民眾黨的發展，此次黃國昌指示成立研究「聯合政府」小組，就是柯的想法，目的在於不要讓民眾黨被「藍白合」綁死，幫民眾黨創造新的政治空間。

就目前民眾黨的發展狀況來看，不論柯文哲是繼續被羈押、或是重回自由身，所有鎂光燈焦點或是黨的運作依舊跟柯文哲有關。「兩個太陽」多半只是敵對陣營要見縫插針的耳食之言，黃國昌即便有突出的個人能力，但在民眾黨內、在小草的心中，份量依舊不如柯文哲，他也深知這點。

「柯文哲的精神領袖的定位不可能有人可以取代，無關乎接班人的能力。」黨內人士說，黃國昌在小草心中沒有柯文哲那種超凡地位，尤其，柯以一種悲劇英雄的形象離開黨主席的位子，傳奇性本身就很難被取代。

黃國昌此次披上民眾黨戰袍重回政壇，馬上就碰上柯文哲被司法追殺，整個黨的發展重擔幾乎落到他肩上，這也限制住黃的發展。在無法完全接收柯粉的狀況下，黃國昌也一直走尊柯路線；也可以說，柯、黃二人是重要夥伴關係，柯幫黨的發展方向定錨，黃則會全力執行柯的想法。

此次柯文哲重獲自由身，也和黃國昌一對一懇談，充分展現出對黃的信任。黨內人士觀察，以兩年條款為例，現在很多立委確實仍寄望翻轉，但在黃跟柯談了這件事後，釋出「柯文哲對於堅持兩年條款是正確的」訊息，不僅傳達出柯黃二人並肩合作無礙，也鞏固了後柯文哲時代黃國昌的領導正統性。

黨內人士還透露，過去都沒有談「聯合政府」，黃國昌在和柯文哲碰面後拋出這個議題，也是要扭轉「藍白合」負面標籤；把藍白合改為層次更高的聯合政府，強化兩黨對等互動的意象，確實能幫民眾黨創造新的政治空間。

據了解，柯很憂慮藍白合不會有1+1大於2的效果，在立法院藍白不得不合，但雙方越走越近會衝擊到民眾黨的自主性，且踏出立法院，藍白之間終究是競爭關係，2026、2028兩黨的競合關係如何拿捏？該競爭要競爭、該合作要合作，還有很多可以談，不要把路堵死。

▲台北地院裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）