柯文哲臀部有極大對稱傷口　民眾黨市議員勸他快做1事：大家很擔心

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪13日透露，柯文哲回家後生活作息逐漸恢復正常，但能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力，臀部兩側最凸起處甚至有兩個極大的對稱傷口。對此，民眾黨中央委員、中市議員江和樹表示，希望柯文哲把握時間去做全身健康檢查，讓支持者放心。

江和樹13日表示，他聽到柯文哲妻子陳佩琪的說法，柯文哲身體狀況不佳，身體除了有瘀傷，臀部也有傷口，他們都非常擔心柯文哲的狀況，呼籲柯文哲盡快去做全身檢查，讓支持者放心，也喊話檢調盡快還柯文哲清白，若真的查不到東西，拜託放過柯文哲吧。

陳佩琪13日在臉書表示，柯文哲已經回家5天，生活作息逐漸上軌道，但她仍能感受到對方的「思緒慢，走起路來膝蓋不穩，下肢無力」，且兩側小腿前骨頭處都有大片瘀傷，「他說是在北所房間內晚上兩張床同時放下時，因只剩幾公分不到的空間，要離床洗手時，小腿碰撞到床板邊緣弄出來的」。

陳佩琪說，他已開始替柯文哲補充口服葡萄糖胺酸、D3與鈣片，盼能改善長期缺乏日曬的身體影響，而令她最驚訝的是，在柯文哲臀部兩側，竟出現兩個極大的對稱傷口，柯文哲認為是北所馬桶導致感染，但她判斷較像是因長時間坐地板或馬桶，「導致的類似pressure sore的傷口」。

陳佩琪說，這幾天先生仍抱怨坐家裡電腦椅會壓到傷口，身為小兒科醫師的她，便趕緊幫忙處理，「今早看來已經好很多了，他以前常鼓勵年輕人要結婚，理由是屁股長瘡才有人幫忙裹藥， 或許這是最實際的例子吧」。