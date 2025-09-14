　
社會 社會焦點 保障人權

高雄港工人「困人孔蓋內」缺氧慘死！包商賠810萬換緩刑

▲▼下水道,人孔蓋,井蓋。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲高雄港一名工人因受困人孔蓋內缺氧身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

高雄港在2022年「蓬萊港區基礎設施改善工程」期間，發生一起重大工安意外。一名伍姓工人於12月5日進入下水道人孔進行焊接作業時，因密閉空間缺乏通風設備與氧氣濃度偵測器，伍男在焊接時因缺氧昏迷，送醫搶救19天後仍不治身亡。高雄地院認定，外包商與2名負責人已與家屬達成和解，支付全額賠償金810萬元，因此各判刑6個月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。

回顧事件，該工程由高雄港務分公司發包，電力工程部分由陳姓外包商承攬，並由郭姓派遣公司負責人安排伍姓工人參與施工。事發當天上午，伍男進入下水道人孔蓋內進行焊接，因空氣不流通且未設置必要的安全設備，導致嚴重職業災害。醫院診斷伍男因腦髓廣泛性缺血性壞死及併發症不治。

事後，死者家屬對外包商昇民企業公司，以及現場負責人陳姓男子與派遣公司負責人郭姓男子提告。庭審中，郭姓負責人坦承在派遣前未勘查環境，陳姓負責人則表示當日並未到場，兩人皆未提供必要防護措施。

高雄地方法院審理後認定，外包商違反《職業安全衛生法》，陳姓與郭姓負責人則犯過失致死罪。本應依規定設置安全措施，但3方均未履行法定義務。考量三名被告事後認罪，並與家屬達成和解，支付全額賠償金810萬元，家屬表示願意給予機會，法院最終從輕量刑。外包商公司判處罰金20萬元，陳姓及郭姓負責人各判刑6個月，可易科罰金，並宣告緩刑2年。

