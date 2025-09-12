　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸14歲少年「油門當剎車」撞死女行人！父一聽賠償金額直接擺爛

▲▼少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

▲少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸遼寧營口發生駭人車禍，一名14歲周姓少年因雇主指使開車外出，途中誤踩油門撞死60歲的趙姓婦人。雖然法院在刑事與民事案件中已判定少年及相關責任人必須賠償逾百萬元，但家屬指控部分被告多年未履行賠付，讓她們至今無法獲得完整補償。

綜合陸媒報導，死者女兒陳晴表示，2023年5月25日事發當天，母親推著腳踏車經過燒烤店門口時，遭周姓少年駕駛的轎車撞擊，送醫不治。交管部門認定周姓少年負全責，法院判決雇主楊男明知少年無照，卻仍交付車輛，構成交通肇事罪，被判刑一年十個月。

在民事部分，法院裁定保險公司需賠18.5萬元（人民幣，下同，約新台幣79萬元），周父、周母需賠近35萬元（約新台幣149萬元），雇主楊男賠償超過51萬元（約新台幣217萬元）。

▼少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

▲▼少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

雖然判決已生效，但陳晴透露，除保險公司和周母履行部分和解金外，周父與雇主始終未付清，甚至因拒不執行而遭法院限制消費、拘留15天。

面對未成年人開車釀禍，陳晴呼籲社會必須警惕，「現在家家戶戶都有車，孩子碰到車就會開，但遇到緊急狀況反應不及，後果不堪設想。」她認為，這場悲劇不僅奪走母親的生命，也讓全家承受沉重打擊，自己為照顧患病父親被迫放棄原有工作，生活陷入困境。

▼少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

▲▼少年無照撞死女行人，父親聽完賠償金額直接擺爛。（圖／翻攝微博）

陳晴強調，她並非單純怨恨少年肇事，因對方仍是未成年人，而是希望相關責任人能依法履行判決，給予家屬應有的交代。

