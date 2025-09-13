航警收賄放旅客夾帶449條加熱菸...還走公務門　遭收押2大過免職

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，圖為桃園機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部關務署台北關稽查人員11日會同航警局查出，2名自韓國入境桃園機場楊姓、巫姓旅客手提行李夾帶449條加熱菸時，航警局保大隊員陳姓員警收賄後，竟放行2人從公務門入境，桃園地檢署依貪污治罪條例將陳、楊2人向法院聲請羈押禁見獲准，而航警局召開專案考紀會後，將陳員記2大過免職汰除。

檢警調查，航警局會同台北關根據情資於11日中午有韓國入境楊姓、巫姓旅客自桃園機場入境，結果查出航警局保安大隊陳姓警員卻非法放行楊姓、巫姓旅客自桃機入境管制區公務門通關，其手提行李夾帶加熱菸品入境，總計查獲加熱菸449條與17組主機等證物，航警局報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，經檢方核發拘票拘提陳姓員警等3人到案訊問，偵訊後依貪汙治罪條例將陳員、楊姓旅客向法院聲押，巫姓旅客則以6萬元交保候傳。

桃園地院今天上午召開聲押庭審理，被告陳員經訊問後，法官依據被告供述，同案被告、證人之證述，足認被告犯罪嫌疑重，被告所犯為最輕本刑十年以上之重罪，且被告又有刪除其手機通訊對話之情。另本件犯罪情節、次數及相關共犯等均待偵查機關逐一調查釐清，有相當理由認被告有滅證、勾串之虞，依照被告之入出境狀況，本件又犯重罪，基於趨吉避凶之人性，亦有逃亡之可能，參酌本案犯罪情節對公益之侵害，基於比例原則之衡量，法官認被告有羈押之原因及必要，應自即日起予以羈押，並禁止接見通信。

同案被告楊姓女子經訊問後認為依據被告供述，同案被告、證人證述證據，足認被告犯罪嫌疑重大，本件涉案時間已達數月，相關各次犯行、情節及參與人員等均待偵查機關逐一調查釐清，被告遭查獲當下尚有掩護其他參與人員之疑慮，被告稱均是找信任之親友幫忙，顯見被告與其他可能參與人員非常密切，依本案情節及被告上開行為，認被告有勾串之虞，另依被告之入出境，被告亦有頻繁入出境之情況，審酌本件犯罪行為對公益之侵害甚大，基於比例原則之衡量，認被告有羈押之原因及必要，應自即日起予以羈押，並禁止接見通信。

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，航警局保大大隊長劉隆期說明，航警局已將陳員記兩大過免職淘汰。（圖／航警局提供）

航警局表示，針對本局員警涉嫌違反貪污治罪條例案，有民眾涉嫌違法挾帶加熱菸品入境案件。經蒐證調查，發現可疑對象楊嫌等2員於本月11日搭乘班機自韓國返台。入境時，由海關人員及航警局共同合作，當場查獲並分別依相關規定辦理。本局自清自查，主動針對崗哨執勤人員及管制作為全面盤點清查，發現陳姓員警涉嫌觸犯貪污治罪條例等罪，全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦並依法辦理。

航警局於昨（12）日召開專案考績會，決定予以陳員記兩大過免職，斷然淘汰。航警局針對員警違法違紀案件均依規定主動調查，秉持「警紀警辦」、「自檢自清」之嚴正立場，嚴懲究責、絕不寬貸，展現維持警察風紀的堅定決心。