社會 社會焦點 保障人權

航警收賄放旅客夾帶449條加熱菸...還走公務門　遭收押2大過免職

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，圖為桃園機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，圖為桃園機場二航廈入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部關務署台北關稽查人員11日會同航警局查出，2名自韓國入境桃園機場楊姓、巫姓旅客手提行李夾帶449條加熱菸時，航警局保大隊員陳姓員警收賄後，竟放行2人從公務門入境，桃園地檢署依貪污治罪條例將陳、楊2人向法院聲請羈押禁見獲准，而航警局召開專案考紀會後，將陳員記2大過免職汰除。

檢警調查，航警局會同台北關根據情資於11日中午有韓國入境楊姓、巫姓旅客自桃園機場入境，結果查出航警局保安大隊陳姓警員卻非法放行楊姓、巫姓旅客自桃機入境管制區公務門通關，其手提行李夾帶加熱菸品入境，總計查獲加熱菸449條與17組主機等證物，航警局報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，經檢方核發拘票拘提陳姓員警等3人到案訊問，偵訊後依貪汙治罪條例將陳員、楊姓旅客向法院聲押，巫姓旅客則以6萬元交保候傳。

桃園地院今天上午召開聲押庭審理，被告陳員經訊問後，法官依據被告供述，同案被告、證人之證述，足認被告犯罪嫌疑重，被告所犯為最輕本刑十年以上之重罪，且被告又有刪除其手機通訊對話之情。另本件犯罪情節、次數及相關共犯等均待偵查機關逐一調查釐清，有相當理由認被告有滅證、勾串之虞，依照被告之入出境狀況，本件又犯重罪，基於趨吉避凶之人性，亦有逃亡之可能，參酌本案犯罪情節對公益之侵害，基於比例原則之衡量，法官認被告有羈押之原因及必要，應自即日起予以羈押，並禁止接見通信。

同案被告楊姓女子經訊問後認為依據被告供述，同案被告、證人證述證據，足認被告犯罪嫌疑重大，本件涉案時間已達數月，相關各次犯行、情節及參與人員等均待偵查機關逐一調查釐清，被告遭查獲當下尚有掩護其他參與人員之疑慮，被告稱均是找信任之親友幫忙，顯見被告與其他可能參與人員非常密切，依本案情節及被告上開行為，認被告有勾串之虞，另依被告之入出境，被告亦有頻繁入出境之情況，審酌本件犯罪行為對公益之侵害甚大，基於比例原則之衡量，認被告有羈押之原因及必要，應自即日起予以羈押，並禁止接見通信。

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，航警局保大大隊長劉隆期說明，航警局已將陳員記兩大過免職淘汰。（圖／航警局提供）

▲航警局陳姓員警多次非法放行旅客夾帶加熱菸入境，航警局保大大隊長劉隆期說明，航警局已將陳員記兩大過免職淘汰。（圖／航警局提供）

航警局表示，針對本局員警涉嫌違反貪污治罪條例案，有民眾涉嫌違法挾帶加熱菸品入境案件。經蒐證調查，發現可疑對象楊嫌等2員於本月11日搭乘班機自韓國返台。入境時，由海關人員及航警局共同合作，當場查獲並分別依相關規定辦理。本局自清自查，主動針對崗哨執勤人員及管制作為全面盤點清查，發現陳姓員警涉嫌觸犯貪污治罪條例等罪，全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦並依法辦理。

航警局於昨（12）日召開專案考績會，決定予以陳員記兩大過免職，斷然淘汰。航警局針對員警違法違紀案件均依規定主動調查，秉持「警紀警辦」、「自檢自清」之嚴正立場，嚴懲究責、絕不寬貸，展現維持警察風紀的堅定決心。

桃機航警超大膽！收賄放行旅客夾帶449條加熱菸　還讓他走公務門

載滿樹枝枯葉！小貨車國1高架突起火　恐怖黑煙狂竄驚險畫面曝

快訊／涉中科院標案洩密　達運光電女董座陳碧霞160萬交保

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去
整車屍體！恐怖畫面曝　抓上百隻綠鬣蜥
又一品牌撤台！　全台7個專櫃全部結束營業
H級辣模產前2週　突宣布離婚！
獨／館長健身房重訓倒地　41歲女宣告不治
快訊／航警收賄放行449條加熱菸　2大過免職
民眾急瘋了！400m人龍癱瘓街頭　代購一盒飆1500

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

財政部關務署台北關稽查人員查緝外國旅客運毒案，11日鎖定2名自韓國入境桃園機場機場的楊姓與巫姓旅客，手提行李夾藏449條加熱菸，過程中查出航警局陳姓員警輪值桃機南側海關公務門時非法放行入境，航警局同日下午報請桃園地檢署指揮偵辦，經持檢察官核發拘票拘提陳姓員警與楊姓與巫姓旅客訊問，於昨（12）日依貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂罪嫌、被告楊姓、巫姓女子涉犯貪污治罪條例之對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，陳、楊2人向法院聲請羈押，同案巫姓女則以6萬元交保。

航警局非法放行旅客公務門加熱菸桃園地院羈押禁見

