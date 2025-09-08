　
大陸 大陸焦點 特派現場

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

▲▼釜山希望階梯單軌電車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山希望階梯單軌電車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳冠宇／綜合報導

韓國政府將從本（9）月29日起，將對中國大陸團體遊客（3人及以上）試行免簽入境政策，停留期限為15天。

韓聯社報導，韓國法務部、文化體育觀光部、外交部、國務調整室7日聯合發佈包括上述內容的「面向中國團體遊客的免簽政策試行計劃」。

根據計劃，在今年9月29日至明年6月30日期間，大陸團體遊客若通過韓國政府指定的旅行社報名訪問韓國，可享受最長15天的免簽入境待遇，出入境需搭乘相同班機或船舶。

為了防範非法滯留問題，韓國政府要求國內旅行社須在遊客入境24小時前（乘船入境36小時前）在法務部服務網站登記遊客名單。法務部出入境部門將審查名單並在遊客入境12小時前（乘船入境24小時前）向旅行社通報結果，入境受限人員或有非法滯留記錄的高危人群將被排除在免簽對象之外。

韓國政府還將對免檢入境人員私自脫團行為加大行政制裁力度，若每季私自脫團人員佔比超2％，相關旅行社資格將被剔除。

韓國法務部和相關部門將從8日至19日針對各家旅行社通報相關指南方針，15日起啟動專項旅行社登記程式。韓國政府預測，限時免簽政策有望提振旅遊業和地方經濟，有助於增進兩國民間友好感情。

另外，訪問濟州的大陸團體遊客和散客可繼續享受最長30天的免簽待遇。

