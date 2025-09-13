父女戀分手釀殺機！英28歲女遭「大22歲前男友」割喉　瘋砍毀容

▲羅西遭前男友持美工刀割喉，因此毀容。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名28歲女獄警遭相差22歲的前男友埋伏襲擊，全身多處遭美工刀砍傷，脖子、臉部和雙手都留下永久疤痕。而家門口的門鈴監視器也完整錄下整個恐怖襲擊過程，由於這起事件對被害人造成嚴重創傷，導致她至今仍無法重返工作崗位。

根據《鏡報》報導，28歲的羅西尼森（Rosie Niessen）2017年與大她22歲的西蒙史克林蕭（Simon Scrimshaw）首次相遇，當時21歲的羅西在史克林蕭工作的廢品回收場購買電線時認識了他。

她回憶道，「他很有魅力，是個花花公子。我以為他是世界上最好的人。」兩人隨即墜入愛河，交往僅2個月後，羅西就懷孕了，但史克林蕭隨即結束這段關係。儘管如此，羅西仍然選擇生下肚子裡的孩子，如今女兒也7歲了。

兩人2018年7月重燃愛火，但關係起伏不定。羅西在2022年底鼓起勇氣離開史克林蕭，並申請法院禁制令防止他接近自己。

▲羅西家門口的監視器完整拍下犯案過程。（圖／翻攝自X）



2023年3月14日清晨6點40分，羅西從位於英國諾丁漢郡哈克諾爾地區的家出門上班，沒想到史克林蕭早已戴著面罩躲在門外灌木叢中埋伏長達許久。羅西事後回憶，「他躲在灌木叢裡40分鐘，什麼樣的人會做這種事？我聽到沙沙聲，當時很震驚。我轉身時他抓住我的頭，把我的頭往後拉，然後割我的脖子。」

攻擊過程中，羅西拼命反抗，但史克林蕭仍不斷用美工刀攻擊她。幸運的是，羅西的父親羅貝托（Roberto Niessen）聽到女兒的尖叫聲，立刻衝出援救，跳到攻擊者背上試圖制止，但也因此腿部受傷。鄰居目擊整起事件後立即報警，史克林蕭當場被逮捕。

整起過程也被羅西家門口的門鈴監視器完整錄下，經過兩周審理，史克林蕭被判謀殺未遂和蓄意造成嚴重身體傷害罪名。2024年1月，諾丁漢刑事法庭判處他28年有期徒刑，另加4年危險犯延長刑期，並發出終身禁制令

羅西說道，「他是個怪物，監視器證據確鑿，他無法否認。」然而這起攻擊事件卻也對羅西造成無法抹滅的身心創傷，她被迫離職，至今無法重返工作崗位。慘遭毀容的她淚訴，「我必須離開工作，他奪走了我的一切。我很難接受有人認為這樣對待他人是可以接受的。我不相信自己還美麗，但我不會放棄。」

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。