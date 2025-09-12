開刀途中「偷溜去跟護士色色」　英醫褲脫一半被抓包

▲英國一名麻醉科醫師突然離開手術台，只為了跟護理師發生性關係。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國44歲麻醉科醫師蘇海爾（Suhail Anjum）在手術過程中突然離開手術台，稍後竟被撞見，正與另一名女性護理師發生性關係。醜聞曝光後，他已經返回家鄉巴基斯坦，但仍希望重返英國醫療體系。

太陽報、每日電訊報等外媒報導，蘇海爾曾任職於曼徹斯特「泰姆賽德綜合醫院」（Tameside General Hospital），2023年9月執行微創膽囊摘除手術時，謊稱要去上廁所，實際上卻溜到隔壁手術室，與「女護理師C」發生性關係，稍後被另一名同事撞見。

???? A married doctor had sex with a nurse in an operating theatre while a patient was under anaesthetic, a medical tribunal has heard



Read more ????https://t.co/sb4uspuHyj — The Telegraph (@Telegraph) September 11, 2025

當時，目擊同事正要準備下一場手術，未料走進手術室，竟撞見蘇海爾正急著穿褲子，護理師C的褲子則褪至膝蓋，完全露出內褲。

蘇海爾離開手術台的時間大約為8分鐘，所幸病患並未因此受到傷害或影響。不過，目擊同事立即通報此事，也讓蘇海爾被告上法院。

蘇海爾10日在聽證會上承認，案發當時與妻子關係不睦，但如今「對於這起極度尷尬的事件感到羞恥和愧疚」，形容自己的行為「遠低於期待標準」。英國醫師執業資格審查庭，仍在審理此案。