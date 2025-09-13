英軍巡防艦「里契蒙號」通過台海　英國防部：遵守國際法

▲英國皇家海軍里契蒙號（HMS Richmond）通過台灣海峽。（圖／翻攝Twitter@HMS_Richmond）

英國巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）12日由北向南通過台灣海峽，這是繼2021年9月之後，再度有英國航艦穿越台海，引發高度關注。

「里契蒙號」隸屬於英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）率領打擊群，該打擊群正在執行2025年印太區域部署任務。

英國國防部發言人回應，里契蒙號作為航艦打擊群的一部分，穿越台海是「例行性通過」，強調英國海軍在任何地點的所有行動完全遵守國際法及國際規範，並且依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）行使自由航行權。

發言人進一步指出，打擊群部署彰顯英國促進印太區域安全與繁榮的決心，以及維護國際秩序的承諾。

2021年9月，「里契蒙號」也曾跟隨「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群通過台海。此外，本月6日清晨，加拿大巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）和澳洲驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）也穿越台海。

針對12日的最新事件，中國國防部宣稱美艦「希金斯號」（USS Higgins）與英艦「里契蒙號」通過台海屬於「滋擾挑釁」行為，解放軍東部戰區已派遣海空兵力追蹤監控。