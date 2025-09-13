　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

▲陸羽毛球價格上漲。（圖／翻攝自微博）

▲陸羽毛球價格上漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家體育總局統計顯示，中國打羽毛球的人口達2.5億，僅次於健步走人數。然而，羽毛球市場供不應求的情況下，羽毛球的價格不斷上漲。一名銷售人員指出，現如今一顆羽毛球的價格，約可買一杯手搖飲料了，3桶羽球的價格約莫可趕上1克黃金的價格。

據《揚子晚報》報導，尤尼克斯位於南京的一家線下實體門市的價格表顯示，最貴的是型號AS50類別為鵝毛的羽球，每桶350元（人民幣，下同），算下來，3桶高端球就是1050元。周大福12日的足金價為1078元／克，這意味著，3桶羽球價格快趕上1克黃金了。

另一間店的羽球價格顯示，在售的羽球價格為140元至200元／桶。最貴的是「大師3號」，200元／桶。工作人員祝表示，因為鵝毛的太貴，所以店內沒有進，在賣的是鴨毛球和碳音球。對「一顆球相當於一杯奶茶」的說法，店員也同意此說法。

▲。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲中國打羽毛球的人口達2.5億。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

店員說道，「一桶球有12個，最起碼是十幾塊錢一個。」她記得，「黃金1號」3年前一桶80多元，現在是160元，漲了近100%。

羽球工廠的負責人葛聖國指出，「羽毛是羽球的成本大頭，佔比70%多甚至80%。」

他指出，羽球價格上漲的主要原因是供不應求，一方面，打球的人多了，市場需求大；另一方面，天然羽毛的原料供應跟不上，「一隻鴨子主要是賣鴨肉，羽毛只是副產品，豬肉價格較低，鴨肉價格賣不上去，養殖戶利潤低，積極性受到打擊，市場原料相對較少，而毛片廠產能和數量在增加。」

他個人判斷，未來羽毛價格是漲，還是跌，現在不好說，還是得看市場的下一步。

一名羽球愛好者王女士表示，不少球友在嘗試使用碳音球。店員介紹，碳音球比天然羽球耐打。

葛聖國則認為，人造羽球碳音球現在有一定市場，但還不能占主導，「愛好打球的人，喜歡聽羽毛球和球拍間擊打的聲音，良好的飛行軌跡和打感，天然羽毛還是受歡迎。」

報導指出，天然羽毛價格飆升，也某種程度上倒逼產業技術創新。業內人士介紹，目前，生物基尼龍、菌絲體羽毛已處於實驗室驗證階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球最佳企業！　台灣10公司上榜
財劃法公式出包！卓揆籲立院勇敢面對　自己的錯誤自行修法
于朦朧墜樓亡　死前「6人飯局名單」瘋傳！
快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天
捐千萬救不回癌妻　董座撂人闖寺院...名僧遭虐逼下跪
忠孝東路4車連環撞！出事瞬間曝
快訊／民進黨指美濃大峽谷地主是「自家助理」　柯志恩火大提告
快訊／台日大戰！　先發打序出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

讓中國企業違法採集TikTok數據？　陸商務部反駁：從沒要求

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈　陸專家籲：可選手感硬的

持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　8家企業「首次」參展

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

邱垂正：台灣戰略重要性與「美國再次偉大」息息相關

陸14歲少年「油門當剎車」撞死女行人！父一聽賠償金額直接擺爛

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

讓中國企業違法採集TikTok數據？　陸商務部反駁：從沒要求

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈　陸專家籲：可選手感硬的

持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　8家企業「首次」參展

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

邱垂正：台灣戰略重要性與「美國再次偉大」息息相關

陸14歲少年「油門當剎車」撞死女行人！父一聽賠償金額直接擺爛

許書誠雙失誤重建信心　U18隱藏版心理師王奕翔聊半小時打開心門

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

不忍了！駁斥遭綠指「與砂石業同夥」　柯志恩怒提告民進黨誹謗罪

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

蔡依林搶穿雙V聯名「貓咪鞋」　DIOR Palmarès男鞋美到女生也來搶

縱谷慢旅掀高潮！歐亞菲板塊音樂會×單車板塊騎遇盛大登場

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

台中市警局守望相助觀摩　局長吳敬田「三不政策」提醒民眾防詐

大量陸客遊金門！不熟交通規則騎電動二輪車違規　縣府稽查及宣導

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

大陸熱門新聞

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

陸14歲少年撞死女行人！父一聽賠償直接擺爛

少年吃海底撈往鍋裡噴尿　法院判賠938萬

持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

台籍男深圳登七娘山失聯　官方證實找到遺體

邱垂正：台灣戰略重要性與「美國再次偉大」息息相關

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

批破壞台海現狀　邱垂正華府開講：中共企圖挑戰、取代美國

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　

社區電梯怪　數學不好回不了家？

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

更多熱門

相關新聞

林湘緹惜敗　香港羽球公開賽止步4強

林湘緹惜敗　香港羽球公開賽止步4強

目前世界排名第24位的台灣羽球好手林湘緹，13日在BWF超級500系列香港羽球公開賽女單4強戰，遭遇世界排名第3的中國勁敵韓悅，林湘緹前兩局與對手有來有往，可惜決勝第3局遭到韓悅逆轉，最終以21比14、19比21、19比21惜敗，本屆香港賽止步4強，無緣改寫個人在超級500系列最佳名次。

周天成拍落印尼新星！台灣4組人馬晉4強

周天成拍落印尼新星！台灣4組人馬晉4強

羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋

李洋上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

李洋上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

關鍵字：

羽毛球價格飆升鵝毛羽球

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面