陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

▲陸羽毛球價格上漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家體育總局統計顯示，中國打羽毛球的人口達2.5億，僅次於健步走人數。然而，羽毛球市場供不應求的情況下，羽毛球的價格不斷上漲。一名銷售人員指出，現如今一顆羽毛球的價格，約可買一杯手搖飲料了，3桶羽球的價格約莫可趕上1克黃金的價格。

據《揚子晚報》報導，尤尼克斯位於南京的一家線下實體門市的價格表顯示，最貴的是型號AS50類別為鵝毛的羽球，每桶350元（人民幣，下同），算下來，3桶高端球就是1050元。周大福12日的足金價為1078元／克，這意味著，3桶羽球價格快趕上1克黃金了。

另一間店的羽球價格顯示，在售的羽球價格為140元至200元／桶。最貴的是「大師3號」，200元／桶。工作人員祝表示，因為鵝毛的太貴，所以店內沒有進，在賣的是鴨毛球和碳音球。對「一顆球相當於一杯奶茶」的說法，店員也同意此說法。

▲中國打羽毛球的人口達2.5億。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

店員說道，「一桶球有12個，最起碼是十幾塊錢一個。」她記得，「黃金1號」3年前一桶80多元，現在是160元，漲了近100%。

羽球工廠的負責人葛聖國指出，「羽毛是羽球的成本大頭，佔比70%多甚至80%。」

他指出，羽球價格上漲的主要原因是供不應求，一方面，打球的人多了，市場需求大；另一方面，天然羽毛的原料供應跟不上，「一隻鴨子主要是賣鴨肉，羽毛只是副產品，豬肉價格較低，鴨肉價格賣不上去，養殖戶利潤低，積極性受到打擊，市場原料相對較少，而毛片廠產能和數量在增加。」

他個人判斷，未來羽毛價格是漲，還是跌，現在不好說，還是得看市場的下一步。

一名羽球愛好者王女士表示，不少球友在嘗試使用碳音球。店員介紹，碳音球比天然羽球耐打。

葛聖國則認為，人造羽球碳音球現在有一定市場，但還不能占主導，「愛好打球的人，喜歡聽羽毛球和球拍間擊打的聲音，良好的飛行軌跡和打感，天然羽毛還是受歡迎。」

報導指出，天然羽毛價格飆升，也某種程度上倒逼產業技術創新。業內人士介紹，目前，生物基尼龍、菌絲體羽毛已處於實驗室驗證階段。