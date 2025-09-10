網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

▲羽毛球費用太貴，台中大勇國小把網球當羽球苦練，要培養出下個李洋部長。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

一桶12顆練習用的羽球700多元，這讓成立快30年的台中市大勇國小羽球隊吃不消，校方考量不能增加學生負擔，所以利用壞掉的網球當羽球練打，學生們的刻苦學習，讓中華民國運彩經銷商公會理事長何昱奇相當感動，何昱奇今（10）天下午慨捐5000顆羽球，全力支持羽球運動，校長黃志偉除了感謝之外，允諾要好好培育出下一個李洋部長。

運動部9月9日成立，首任部長由得過奧運2面羽球金牌的李洋擔任，大大提升國人對羽球運動和選手的重視，不僅李洋，戴資穎、周天成、王子維等選手，也都在世界巡迴比賽中名列前茅。

但是近年來羽毛球價格飆漲，增加小選手與家長的訓練負擔，黃志偉說，一桶12顆練習用球，去年600多元，今年漲到700多，若是比賽用球，12顆就要960元，一顆80元，怎麼打得下去？校方只好部份利用壞掉的網球充當練習。

運彩公會理事長何昱奇得知學校的克難練習，立即同意捐贈13箱、5000顆練習及比賽用球，減輕學校與家長的負擔，他說，羽毛球是最適合台灣小朋友培養的運動之一，希望從大勇國小開始，逐步擴大支持範圍，讓台中市成為羽球搖籃，為台灣孕育更多世界級選手。

▲運彩公會理事長何昱奇（右5）捐5000顆羽毛球，校長黃志偉（右7）相當感謝。（圖／民眾提供）