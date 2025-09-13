　
生活 生活焦點

閨蜜突揪「飛日本新玩法」　妹子驚嘆：真的好爽！一票人也超愛

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO體驗周末快閃日本後，直呼「真的好爽！」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在是不是都流行去日本快閃？」一名女網友透露，上周被朋友臨時揪快閃日本，本來覺得太瘋狂，但被一句「國旅比沖繩還貴」說服。她只帶必備保養品與化妝品，其他通通留到當地購買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」文章曝光後，網友熱議「帶舊衣服去穿完直接丟」、「福岡最推一日生活圈」。

一名女網友在Dcard表示，上周被友人臨時揪「周末快閃日本行」，一開始原PO還覺得太瘋狂，結果對方解釋，「現在國旅比去沖繩還貴，那還不如出國！」原PO想了一下，笑虧「好像真的蠻有道理」，於是答應衝一波。

抵達日本後，原PO與友人先去寄放行李，接著展開瘋狂血拚行程。由於朋友提醒不要帶太多東西，她只準備了幾樣必備的化妝品與保養品，其他像衣服、藥妝與伴手禮，都直接留到當地再購入。

原PO直呼，本以為快閃又只帶簡便行李，會超級沒安全感，結果出乎意料，「實際試了一次之後，空的去日本、裝滿回台灣，真的好爽！」加上她們有另外租車，因此不用狼狽提行李，回台後甚至還意猶未盡，「我好像滿喜歡這種旅遊方式的，會多更多意料之外的驚喜！」

文章一出，一票網友也大讚「我都會把舊衣服或內衣褲帶去，穿完直接丟，空間就可以再裝其他戰利品，蠻推去福岡的，一日生活圈」、「我們快閃會想好明確主題，希望三天充實滿滿，但感覺無目標、純耍廢逛街吃飯的快閃充電行程也挺好」、「最愛福岡，去了7次」、「曾經快閃東京一日遊路過」、「大阪不錯，直達兩小時就到了，當地人很熱心」、「最愛一日快閃，去過一日東京、名古屋、大邱」。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」

快閃日本行李箱血拚租車國旅沖繩

