政院邀22縣市首長討論財劃法爛攤　綠委籲：藍白認錯道歉重新修法

▲高雄市長陳其邁前往行政院討論新版《財劃法》解方 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）高雄市長陳其邁等多位縣市首長出席行政院「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，綠委賴瑞隆指出，高雄作為南部重要直轄市，卻被藍白當作次等公民，這次財劃法諸多錯誤外更重北輕南，藍白修法後高雄整整比台北少獲得近400億元，造成南北差距擴大。賴呼籲，國民黨面對錯誤應正式道歉，國民黨放下重北輕南思維虛心聆聽中央地方政府意見，朝野國會理性討論一起努力，修訂出可行公平的財劃法，讓各地方能均衡發展。

立法院去年底通過《財政收支劃分法》修法，卻因藍營修法時提出公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減，藍營縣市首長也集結北上抗議，反批中央應放下屠刀。行政院今邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題。

賴瑞隆認為，近25年來多位總統重視南北區域均衡發展，也努力拉近南北落差，高雄不僅捷運興建、半導體產業進駐、科技園區開發、亞灣智慧科技創新園區、資產管理中心、碳交所等進駐，高雄全力發展當中，如今藍白國會強行通過重北輕南的財劃法修正案，如不重新修法，南北失衡問題將日益加劇。

賴瑞隆痛批，藍白國會漠視不審議賴瑞隆版要求產業空污納人分配比例，反而任由柯志恩提出台北首都直接加3%，讓南北更加失衡。委員會三分鐘過水完，院會一個小時內藍白提出八個版本，強行通過諸多錯誤且重北輕南的財劃法，讓高雄的分配比台北硬是少了近400億。

賴瑞隆強調，不理會行政院覆議的提醒強行否決，現在的錯誤就是國民黨自己造成的，請國民黨向國人認錯道歉，朝野重新啟動合理修法。