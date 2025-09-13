22縣市長赴政院商討財劃法　張惇涵：希望大家為國家做件對的事

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院去年底三讀通過國民黨版的《財政收支劃分法》修法，卻因公式錯誤，導致不少縣市拿到的錢不增反減。為此，行政院長卓榮泰今（13日）邀集22縣市首長到行政院座談，商討解決方式。行政院秘書長張惇涵會前說，今天有三個問題要面對，2300萬國民都應該受到均等的照顧，「立法院即將開議，希望大家能為國家做一件對的事情，這也是今天的期待，也是今天邀請22位縣市首長共商的目標」。

行政院秘書長張惇涵說，關於立法院倉促修正通過財劃法綁住中央跟地方，解鈴還須繫鈴人，今天卓院長分兩梯次邀請地方22縣市首長，有三個問題要面對。

第一，要面對錯誤的公式入法，造成345億統籌分配稅款分不出去，中央依法也無法分配，不只離島三個縣市分不完，本島19個縣市也分不完，這個問題我們必須共同面對。

第二，財劃法掏空中央4165億，但事權卻沒有妥善分配，這個問題也必須面對。所謂「補助」，就是有需要助才有補，但是新版財劃法沒有把事權分配妥善釐清，既然多了錢，拿了錢就要辦事，所以這個問題中央和地方要一起面對。

第三，張惇涵提到，財劃法擴大城鄉不均衡的問題，舉例來說，新的營業稅計算方式擴大了污染留在鄉村，錢卻交給大都市的問題；此外，人口、土地面積的計算方式沒有依照職業或是用途，做妥善的加權，這都讓富者越富、窮者沒有變有錢，這個問題也必須要面對。

張惇涵說，今天22位縣市首長一起來到行政院，台灣2300萬國民不分男女老幼，不分本島離島、不分東南西北，2300萬國民都應該受到均等的照顧，立法院即將開議，希望大家能在即將開議的立法院，為國家做一件對的事情，這也是今天的期待，也是今天邀請22位縣市首長共商的目標。