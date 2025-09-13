水塔泡屍身分確認！是40歲失蹤拆除工　疑行竊失足溺斃



▲水塔泡屍身分曝光，警方透過掌紋比對出竊盜前科。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市文山區一棟大樓驚傳水塔泡屍，導致住戶誤飲含有腐屍的水，因為味道有異，所以找來工人清洗水塔才發現有一具明顯死亡的遺體，但是因為該遺體已經泡水已久明顯腐爛，指紋也無法辨識出身分，二度採集掌紋，並比對刑事局的資料庫，因男子有涉犯竊盜的紀錄，所以確認身分為40歲的K姓拆除工人。

警方調查，11日中午時分接獲社區主委報案稱，因住戶昨晚反應水質有異味，遂請來工人清洗頂樓水塔，將裡面的水放出後，卻意外在裡面發現一具男性遺體，警消到場合作將遺體運出後，發現已經明顯腐爛浮腫、飄出臭味，大樓人員立刻通知警方抵達現場，警方到場確定明顯死亡。

警方也立刻通知鑑識人員抵達現場，當時初步研判應死亡超過2、3天以上，該具男屍並非大樓住戶。目前警方已排除外力介入、無他殺嫌疑，警方也漏夜調閱監視器確認身分，儘管警方在11日也採集男子的雙手指紋進行比對，但是因為屍體泡水已久已經腫脹不堪，所以無法順利比對出身分。

警方也在12日相驗男屍遺體，因為天氣炎熱，導致男屍快速腫脹，且整具遺體腐壞嚴重，二度重新提取「掌紋」的方式，另外採集相關DNA檢體，一併送往相關單位比對確認身分，最終在刑事局的資料庫裡比對出男子身分，是40歲的K性拆除工人。

據悉，因為該名拆除工人曾經有竊盜前科，所以有留下相關案底，當時移送時有按壓指紋，所以警方才從資料庫裡比對出身分，也立刻通知家屬到場相認遺體，家屬表示，當天看到新聞有擔心就是家人K姓工人，也到工人住處找不到人，但因只是懷疑，一直沒有報案確認，直到警方通知才確認是父親受害。

警方目前懷疑K姓工人在9日前往現場，但是因為當天大樓正在施作工程，但是死者確與該工程沒有關係，不排除可能是潛入大樓要找「值錢物品變賣」，最後不慎跌落水塔身亡。