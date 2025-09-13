一周2起連環船難！　民主剛果「至少193死」多人失蹤

▲在民主剛果，木造船隻引發的船難事件日益頻繁。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

剛果民主共和國（Congo）西北部赤道省（Equateur Province）本周接連發生2起嚴重船難，第1起事故造成86死、多人失蹤，第2起則導致至少107人喪命，2場悲劇合計奪走至少193條性命。

根據剛果人道事務部最新報告，11日晚間一艘滿載近500名乘客的大型木船，行經盧科萊拉地區（Lukolela）馬朗熱村（Malange）附近剛果河段時突然起火，隨即翻覆沉沒。搜救人員救出209名倖存者，但仍有逾百人不幸罹難。

▲民主剛果一周內發生2起嚴重船難。（圖／達志影像／美聯社）



此前一天，距離150公里外的巴桑庫蘇地區（Basankusu）也發生悲劇，一艘機動船載著大批學生，航行途中卻發生翻覆意外，至少86人喪命，另有數人下落不明，確切失蹤人數仍待查證。目前研判，事故肇因主要是「載客超重加上夜間航行」。

《美聯社》報導，在這個中非國家，船隻翻覆事故日益頻繁，因為陸路交通選擇有限，越來越多民眾選擇搭乘價格便宜的木造船隻，但這些老舊船舶往往承載過重乘客及貨物，並且缺乏救生衣，甚至不少船隻選擇在夜間航行，都增添了危險性。