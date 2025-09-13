　
政治

仇恨政治與暴力民粹　川普時代的七大根源

我們想讓你知道…Charlie Kirk 的倒下，不只是個人的悲劇更是言論自由的警訊，當話語需以防彈背心護航，民主已開始失血；言論若需甲冑，憲政便已受傷。這並非孤立事件，而是仇恨政治清單的疊加，如果還有什麼最後的防線，那便是我們選擇在憤怒中按下暫停鍵。

▲▼美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，與會者驚慌逃竄的畫面在社群媒體瘋傳。（圖／路透）

▲美國興起仇恨政治與暴力民粹，劃破了民主的講台。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

仇恨讓我們盲目，克制才能讓文明看見自己。(Hatred blinds us; restraint allows civilization to see itself.)
--馬丁・路德・金恩博士《Strength to Love》(1963)

仇恨劃破民主的講台　9月10日的血痕

台上，一顆子彈劃破猶他谷大學寧靜的空氣；台下，三千名青年目睹言論與生命在同一瞬間坍塌。Charlie Kirk 的倒下，不只是個人的悲劇，更是制度的警訊：言論自由，在無懼中說話，是自由社會的第一條命題。當話語需以防彈背心護航，民主已開始失血；言論若需甲冑，憲政便已受傷

▲▼美國右翼名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，民眾哀悼。（圖／路透）

▲美國右派名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）在大學演講場遭槍殺身亡，民眾哀悼。（圖／路透）

這並非孤立事件，而是清單的疊加。明尼蘇達前議長 Melissa Hortman 與其丈夫6月在家遭槍殺，參議員 John Hoffman 與其妻亦受重傷；司法部已起訴嫌犯。賓州州長 Josh Shapiro 的官邸於節日夜遭縱火；2024年川普在賓州集會與另一場合兩度險些遇刺。企業領袖 UnitedHealthcare執行長 Brian Thompson 亦在街頭中彈。政客、法官與其家屬被迫強化安保，恐懼由例外轉為日常。當清單成了敘事，例外就成了常態。

冷數據與熱血的交錯

冷數據比驚呼更殘酷。芝加哥大學CPOST主任 Robert Pape 統計：2013–2021年，美國國內恐怖事件增加357%；2017–2023年，聯邦官員受威脅案件的年均數從4起升至20起。更驚人的是態度的轉變：15%的成年人同意「可用武力迫使官員做對的事」；10%（約2600萬人）支持以武力阻止特定候選人任職；7%（約1800萬人）支持以武力扭轉總統職位。這些人多數居住在大城市，受過高等教育，且擁槍——不是邊陲怪客，而是我們的鄰居。暴力的底火，不在邊緣，而在日常。

七大暴力根源的鏡像

面對政治暴力的升高趨勢，印度聖雄甘地提出的「社會暴力七大根源」提供了一面鏡子。當川普的政治實踐與這七項警語逐一重疊，美國的民主病灶便赤裸顯現。

1. 沒有原則的政治（Politics without Principle）

權力愈赤裸，制度愈沉默。川普的仇恨政治正是「無原則政治」的極致。他將對手「去人性化」，把拜登、賀錦麗甚至共和黨內異議者標籤為「叛國者」。2020年敗選後，他煽動支持者衝進國會；2024年重返白宮後，他以行政命令擴權調整關稅框架，對盟友與對手同步施壓。這種只講價格、不講價值的政治，把民主轉化為赤裸的權力展演。Ross Douthat在《紐約時報》感嘆，Kirk 的倒下，不只是奪走一個人的生命，更中斷了一條「以辯論取代仇恨」的道路。

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普於選舉期間，在賓州造勢活動場，遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

2. 沒有勞動的財富（Wealth without Work）

當規則可套利，公平即破產。川普家族在白宮推動加密貨幣法制化的同時，其子創立的 American Bitcoin Corp 於9月在那斯達克掛牌，家族持股市值高峰估逾十億美元，引發利益衝突爭議。這不是長期產業的積累，而是將政策內線轉化為家族財富。Ezra Klein 提醒：民主的基礎是「能夠安全辯論，而非擔憂暴力」。當權貴藉政策套利，民眾自然懷疑制度是否只為少數人服務。

3. 沒有道德的商業（Commerce without Morality）

經濟若成武器，盟友亦成靶。川普以行政令發動「互惠關稅」，懲罰德國、日本等盟友，同時在個案談判中傳出特定企業豁免的傳聞。在司法領域，他被指試圖影響檢察程序，將法院拖入政爭。這種「沒有道德的商業」將經濟與制度一併商品化。歐盟在烏克蘭戰事中被迫承受成本，美國則靠霸凌世界經濟維持幻象繁榮。

4. 沒有品格的知識（Knowledge without Character）

真相失效，暴力生效。川普的「大選被偷」謠言就是典型，他反覆以「假新聞」「深層政府」號召，使數百萬人深信陰謀。MAGA 陣營進一步利用演算法推播，把敵人塑造成「非人」。新聞評論家David French 指出，仇恨是現代政治最廉價又最昂貴的燃料，它讓人們在道德優越感中為死亡喝采。當知識失去品格，它便成了動員仇敵化的武器，推動「暗殺文化」的成型。

5. 沒有人性的科學（Science without Humanity）

科技放大人性，亦放大陰影。川普陣營透過平台演算法以憤怒為貨幣，將短影音壓縮複雜議題為 15 秒怒火。這正是漢娜・鄂蘭所警告的「去人性化」：當共識崩潰，暴力便登場。川普拒絕監管平台仇恨內容，更在氣候政策上傾向化石燃料，退出巴黎協定。科技若缺乏人性，就會放大最黑暗的集體衝動。

6. 沒有犧牲的崇拜（Worship without Sacrifice）

崇拜不自省，便走向狂熱。MAGA 運動將川普塑造成「救世主」。即便司法起訴纏身，群眾仍堅定追隨，把他的困境視為「受難」。這種崇拜沒有自省，只有情緒消費。Douthat 指出，Kirk 的成功在於他願意「辯論」，而川普的成功卻在於把「辯論變成宣誓」。

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）。（圖／路透）

▲川普盟友柯克（Charlie Kirk）的倒下，意味中斷了一條「以辯論取代仇恨」的道路。（圖／路透）

7. 沒有良知的享樂（Pleasure without Conscience）

當政治成舞台，人民成道具；享樂若失去良知，最終換來的不是繁華，而是文明的墳碑。川普把治理娛樂化。集會成為狂歡，政策淪為口號。對烏克蘭，他據媒體披露，被指考慮支持以領土讓步換取停火，雖未成為正式政策，但已引發盟友的憂慮。這正是沒有良知的享樂：將別人的痛苦當籌碼，把世界秩序當舞台。

更具象徵性的，是他與 Jeffrey Epstein 的關聯。根據公開檔案與媒體報導，川普與 Epstein 曾有長期社交往來，並在 1990–2000年代出現在多場私人派對與俱樂部場合。雖然川普後來宣稱「與 Epstein 決裂」，但他在白宮任內對相關文件的公開多次保持曖昧態度，並未積極推動完整透明化。這種與爭議性人物的交織，凸顯了「享樂而無良知」的模式：將金錢、名望與快樂視為特權圈的默契交易，而忽視制度對正義與清白的要求。

暴力的傳染與制度的出血

新聞評論家Ezra Klein 指出，暴力是一種病毒，一旦成為「可想像的選項」，就會被模仿並升級。French 補充，當公共語言充滿仇恨，死亡甚至會被視為正義。這正印證 Pape 的結論：當社會對暴力的「想像合法性」升高，真正扣扳機的人便不缺舞台與觀眾。美國雖未走向傳統內戰，但已攀上暴力高原：零星而致命、持久且消耗。

仇恨政治的三道防線

民主社會要走下仇恨政治高原，必須同時修補三道防線：
1. 語言防線：政治領袖需「無但書、跨陣營」譴責一切暴力，拒絕用動機篩選哀悼。
2. 制度防線：將選務、人身安全、公共場域防護視為工程學問題，建立分散驗票與校園安保 SOP。
3. 信任防線：以可驗證的治理成果替代口號，例如移民議題的「雙軌制」；平台降低仇恨內容推播。

▲▼民主黨的明尼蘇達州民主農工黨（DFL）前議長霍特曼（Melissa Hortman）和丈夫馬克（Mark）傷重身亡。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman）

▲Kirk非仇恨政治的單一事件，明尼蘇達州前議長霍特曼（Melissa Hortman）和丈夫馬克（Mark），6月在家遭槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman）

其中，更重要的，是學會「體面地失敗」。麥迪遜設計制衡，是承認人性；托克維爾讚美風俗，因為民主靠習慣；林肯高呼「我們不是敵人，而是朋友」，那不是詩句，而是治理。

結語　文明的距離

Kirk 被槍響打斷的講座，地上散落的書包與筆記，提醒我們：自由不是抽象名詞，而是每日傍晚搭建的講台、每一次未被打斷的問答。民主的承諾不是永遠勝利，而是容忍失敗、允諾再來。

真正的對手不是某個陣營，而是我們心中對暴力、屈辱與速成答案的貪戀。只要這習慣不改，名單會延長，驚訝會消失，悲劇會常駐。當社會開始對流血「見怪不怪」，文明便悄然退場，只留下喧囂的市場與沉默的墓誌。

因此，從現在開始，管住一句侮辱，撤下一個陰謀轉發，拒絕一場只為「勝利感」的動員；更重要的，是保護一位與你意見相左者的安全。因為在憲政共和的語法裡，他的安全，就是你的安全；他的麥克風，就是你的明天。

林肯的警語再次響起：「雖然激情使我們緊張，但不應斷絕情感的紐帶。」 在一個暗殺重新成為想像選項的年代，這不該是墓誌銘，而是操作手冊。

或許，我們該記得：雅典的民主死於暴民的鼓譟，羅馬的共和滅於劍與錢幣的交易。歷史從不重演，但它總會押韻。當子彈取代句子，當仇恨壓倒理性，當領袖把國家當做家族的賭桌，文明就會再次在我們的眼皮底下流血。

如果還有什麼最後的防線，那便是我們選擇在憤怒中按下暫停鍵。因為有時，文明的距離，就只差這一個簡單而決絕的克制。

