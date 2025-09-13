　
政治

交保為何差這麼多？律師解析「柯文哲vs.陳怡君」3大差異

▲柯文哲交保遭撤銷。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲交保遭撤銷。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居，然而遭高院在12日撤銷交保裁定發回更裁。此舉引發民眾黨強烈不滿，痛批高院標準不一，對比同日民進黨台北市議員陳怡君涉貪案能獲100萬元交保，出現「巨大落差」。對此，律師林智群也點出兩人之間的3大差異。

民眾黨聲明指出，高院在陳怡君案中明確強調，必須有「勾串證言的具體事實」才能符合羈押要件，且檢方既已起訴，代表證據蒐集完成，法院不應再「接力補強」，但在柯文哲案上卻以「仍可能勾串或滅證」為由撤銷交保，顯然標準不一，形同侵害人權。

不過，多名律師分析兩案有本質差異。律師林智群點出三點不同：首先，陳怡君僅涉一案，且已認罪，柯文哲則涉及四案且全盤否認；其次，陳怡君交保後未受訪，直接返家，柯文哲則高調接受媒體訪問並評論案情，甚至被動與證人陳智菡同車，引發外界爭議；第三，柯文哲尚有多名證人未完成交互詰問，風險顯著不同。

▲台北市議員陳怡君到高等法院出庭，最終獲得100萬元交保。。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲台北市議員陳怡君到高等法院出庭，最終獲得100萬元交保。（圖／記者黃哲民翻攝）

律師房彥輝則指出，法院判斷羈押與否的關鍵，在於是否仍有「案情不明的危險」。陳怡君已坦承犯行，不存在勾串風險；相較之下，柯文哲仍可能透過其影響力對證人施壓，甚至過去在看守所都能透過他人或社群平台對外發聲，影響審判環境，因此民眾黨指控「雙標」並不符合法律專業。

高院合議庭也強調，本案涉案人數多、證人繁雜，北院原本限制「不得接觸同案被告或證人」的條件過於籠統，應明確界定範圍，否則難以落實。基於此，才裁定撤銷交保並發回北院更裁。

09/11 全台詐欺最新數據

